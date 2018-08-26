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中央社

威尼斯影展 星光閃爍爭議

中央社2018/08/26 20:42
中央社 娛樂 / NOWnews
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（中央社羅馬26日綜合外電報導）威尼斯影展29日開幕，女神卡卡（Lady Gaga）、雷恩葛斯林（RyanGosling）等巨星本週將出席。本屆影展因Netflix出品影片入選及僅一名女性導演作品入圍競賽片引發爭議。

21部影片角逐本屆影展金獅獎，預定9月8日在威尼斯利多（Lido）頒獎。

本屆影展評審團主席為導演吉勒摩戴托羅（Guillermo del Toro）。他的作品「水底情深」（TheShape of Water）為去年金獅獎得獎影片。

澳洲導演珍妮佛肯特（Jennifer Kent）影片「夜鶯」（The Nightingale，暫譯）入選競賽片，成為今年唯一角逐金獅獎的女導演。

女性主義協會已於8月11日向影展藝術總監巴伯拉（Alberto Barbera）發表公開信，批評這次影展缺乏女導演。

這封公開信不僅對影展以男性為中心的選片做出回應，也是針對巴伯拉的聲明。巴伯拉最近在記者會解釋，選片基於「影片品質，而非導演性別」。

他為遭批「政治不正確」的選片方式做出辯護：「如果我們設定配額，我就辭職。」

威尼斯影展將放映好幾部串流業者Netflix的影片，包括柯恩兄弟（Coen brothers）「西部老巴的故事」（The Ballad of Buster Scruggs）。

競賽片包括Netflix影片，由於影片同時在戲院和網路上播映，引發義大利2個主要電影協會Anec和Anem憤怒，他們認為這樣一來人們將寧願留在家中看影片，而不上戲院。

如同往年，影展將頒發兩座金獅獎表彰傑出影人終身成就，今年將頒給81歲的英國女演員凡妮莎蕾格烈芙（Vanessa Redgrave）及加拿大導演大衛柯能堡 （David Cronenberg）。（譯者：羅苑韶/核稿：陳政一）1070826

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