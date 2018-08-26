影／詭「怪」七月　埔鹽鄉代會主席許文萍鬼門關前搶人

農曆七月，陰間的好兄弟都出來接受民眾的普渡，彰化縣埔鹽鄉代表會主席許文萍，24日晚上中元節前夕仍在走訪基層，走到一條昏暗的產業道路上時，發現有民眾倒臥路邊，一動也不動，一群人以為是農曆七月遇到好兄弟不敢靠近，直到許文萍上前發現民眾還有氣息，趕緊呼叫救護車急救。許文萍說，幸好即時發現，才未被路過車輛輾過，真的是在鬼門關前救回一命。

許文萍表示，最近豪雨不斷，晚上只好一邊巡視災情一邊走訪基層，24日晚間行經打廉村大安宮前一段產業道路時，有名女子跑過來表示，有人趴臥路邊，頭部不斷流血，由於當時夜深，附近又沒路燈，不敢靠近只好跑過來求助。



▲埔鹽鄉鄭姓男子黑夜路倒在產業道路，埔鹽鄉代會主席許文萍呼叫救護車急救。（圖／許文萍提供，2018.08.26)

許文萍指出，多次呼叫男子不醒，還以為他沒呼吸心跳了，只好趕緊通報救護車，結果救護車到了，男子卻醒了，還以為好兄弟出現，嚇了大家一跳，事後男子還不斷嚷嚷沒錢看醫生，認為當時就醫要緊，還先塞1000元給他趕快就醫。



▲埔鹽鄉鄭姓男子黑夜路倒在產業道路，所幸埔鹽鄉代會主席許文萍經過，趕緊呼叫救護車急救。（圖／許文萍提供，2018.08.26)

消防隊表示，50歲鄭姓男子送醫後臉部挫傷，應是直接撞擊路面造成，送醫後意識清楚，無生命危險。許文萍說，當時大雨附近又沒路燈，鄭男如果遭車輛輾過後果不堪設想，真的是在鬼門關前搶回一命。