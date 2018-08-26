悼念馬侃白宮降半旗 副總統彭斯料代表出席喪禮

馬侃生前和川普經常公開相互抨擊。美國有線電視新聞網（CNN）引述馬侃家庭友人的話報導，馬侃曾告訴家人，他不願川普出席他的喪禮。

自稱共和黨獨行俠的馬侃（John McCain）曾是越戰俘虜，他在2008年代表共和黨角逐總統失利。馬侃出任亞利桑那州聯邦參議員超過30載，他去年7月診斷出罹患侵襲性腦癌膠質母細胞瘤（glioblastoma），今年從未重返華府。

（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國共和黨聯邦參議員馬侃25日因腦癌逝世，享壽81歲。美國總統川普在推特向他的家屬致哀，白宮今天上午也降下半旗。馬侃家人透露，美國副總統彭斯料代表政府出席告別式。

馬侃過世消息傳出後不久，川普發表推文表示：「我謹向參議員馬侃的家屬致上最深的同情與敬意。」數小時後，白宮也降下半旗致哀。

馬侃的遺體將停放在亞利桑那州的鳳凰城（Phoenix）和華府國會大廈的圓頂大廳（CapitolRotunda），供民眾瞻仰。

馬侃的告別式將在華盛頓國家大教堂（WashingtonNational Cathedral）舉行。他的家屬表示，美國副總統彭斯（Mike Pence）預料將代表現任政府出席，隨後馬侃遺體將安葬馬里蘭州的安納波利斯（Annapolis）。

馬侃過世後，共和黨在共有100席的聯邦參議院握有席次降至50席，民主黨則掌握49席。空缺席次預料將由共和黨籍亞利桑那州州長杜席（Doug Ducey）指派同黨人士遞補。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1070826