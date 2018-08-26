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娛樂

女星拜拜殺時間大念繞口令　還跟地基主乾杯

記者吳維書／台北報導2018/08/26 21:23
▲李新（右）自爆拜拜糗事。（圖／衛視中文台提供 , 2018.8.26）
▲李新（右）自爆拜拜糗事。（圖／衛視中文台提供 , 2018.8.26）

藝人李新近日參加節目《一袋女王》，身為台灣媳婦的她透露首次去廟裡拜拜，竟然不知道該做什麼，為了殺時間，乾脆對神明大念繞口令，還用香檳拜地基主，結果竟然乾杯起來，越喝越開心。

李新透露自己沒有信仰，在大陸鮮少拜神明，但一嫁給沈世朋後，婆婆立刻帶著她和沈世朋去廟裡還願，感謝神明賜給沈世朋這一段好姻緣。一進廟裡，李新一看裡面神明眾多，本來以為只要拜月老就好，結果是整間廟的神明都要拜，但因為裡面的神明她每尊都不認識，看到大家嘴裡念得振振有詞，自己卻不知道如何跟神明聊天，心裡想說就算不會也要說點什麼，於是表面誠懇，但嘴裡竟然狂念，「吃葡萄不吐葡萄皮，不吃葡萄倒吐葡萄皮。」之類的繞口令，好不容易才撐到插香，現場來賓聞言笑翻，主持人曾國城更笑喊：「妳會有報應的！竟然跟神明玩繞口令。」


▲李新長相甜美。（圖／翻攝自李新臉書 , 2018.8.26）

李新還爆料，婆婆過年過節叮嚀她要拜地基主，但每次拜地基主都只能準備雞腿便當，不能買自己想吃的，讓她覺得很頭痛，而且還得準備米酒，因為米酒不是家裡常備品，有次要拜地基主剛好遇到家裡沒有米酒的狀況，她發現冰箱裡有瓶香檳，眼睛為之一亮，當場決定開香檳拜地基主，不忘給自己倒一杯跟地基主乾杯，倒到第3杯後，她發現自己已經喝到有點醉了，「拜到最後，莫名High起來。」不過她也補充，自己在台灣已經拜出心得，除了月老、玄天上帝、觀音菩薩，連忠犬將軍她都認識了，是正港台灣媳婦。

 

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