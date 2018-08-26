女星拜拜殺時間大念繞口令　還跟地基主乾杯

藝人李新近日參加節目《一袋女王》，身為台灣媳婦的她透露首次去廟裡拜拜，竟然不知道該做什麼，為了殺時間，乾脆對神明大念繞口令，還用香檳拜地基主，結果竟然乾杯起來，越喝越開心。

李新透露自己沒有信仰，在大陸鮮少拜神明，但一嫁給沈世朋後，婆婆立刻帶著她和沈世朋去廟裡還願，感謝神明賜給沈世朋這一段好姻緣。一進廟裡，李新一看裡面神明眾多，本來以為只要拜月老就好，結果是整間廟的神明都要拜，但因為裡面的神明她每尊都不認識，看到大家嘴裡念得振振有詞，自己卻不知道如何跟神明聊天，心裡想說就算不會也要說點什麼，於是表面誠懇，但嘴裡竟然狂念，「吃葡萄不吐葡萄皮，不吃葡萄倒吐葡萄皮。」之類的繞口令，好不容易才撐到插香，現場來賓聞言笑翻，主持人曾國城更笑喊：「妳會有報應的！竟然跟神明玩繞口令。」