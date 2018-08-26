宋楚瑜柯文哲同台力挺 洪士奇簽柯P認同卡

（中央社記者黃麗芸台北26日電）「台北監督連線」成員、親民黨台北市議員參選人洪士奇今晚舉行募款餐會，包括親民黨主席宋楚瑜和台北市長柯文哲都站台力挺，洪士奇現場也簽署「柯P認同卡」。

宋楚瑜、柯文哲今晚共同出席洪士奇的募款餐會，包括親民黨立委李鴻鈞、多位同黨籍市議員參選人和里長參選人都到場力挺，現場高喊「凍蒜」。

宋楚瑜致詞時表示，這兩天看到中南部大水問題，看到民眾水深火熱，需要大家給予關懷，自己曾走過全台關注水利治理問題，台灣有2300萬人、且2/3土地為高山山脈，台南和高雄過去就是有水之處，這是和天爭地。