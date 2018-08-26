英格蘭改規定 女性可在家服墮胎藥

英格蘭懷孕10週內的女性終止妊娠，若選擇藥物流產，必須在醫療院所內服用兩劑藥物，間隔24至48小時。第一劑藥物美服培酮（Mifepristone）會讓母體黃體素無法正常作用，第二劑藥物米索前列醇（Misoprostol）會加強子宮收縮。

英國廣播公司（BBC）報導，官方數據顯示，英格蘭每年約有18萬起墮胎，藥物墮胎是最常見的方式。

（中央社記者戴雅真倫敦26日專電）英國政府放寬規定，英格蘭地區女性未來可在家服用墮胎藥進行人工流產，新制預計年底前生效。英格蘭是在蘇格蘭與威爾斯之後，英國開放自行服用墮胎藥的地區。

新制上路後，孕婦可把第二劑藥物帶回家服用，減少服藥後返家途中的不適。醫療官員表示，規定不僅增加女性的選擇權，也讓她們能夠獲得「安全且有尊嚴的照護」。

克萊格（Claudia Craig）基於自身經驗，以行動呼籲英國政府准許孕婦在家服用墮胎藥。她表示，新規定顯示女性的聲音被聽見。

克萊格住在蘇格蘭，去年墮胎時，當地未開放允許女性回家自行服用第二劑墮胎藥，她必須在醫護人員面前吞下藥劑再返家，這可能在30分鐘內有效果。

克萊格表示，她家離醫院只有15分鐘，但藥效太快，在計程車上就感頭暈，差點昏倒在車上，好在及時返家。她說：「那是畢生最恐怖的經驗之一。」克萊格之後參加相關活動，聽到許多發生在火車、公車或地鐵上的類似經驗，促使她推動自行服用墮胎藥。

蘇格蘭去年10月成為英國第一個開放女性在家服用墮胎藥的地區，威爾斯今年6月跟進，現在是英格蘭地區。克萊格說：「像我這種經驗再也不會發生。」

婦產科醫生也歡迎這項決定。皇家婦產科醫師學院（RCOG）院長黎根（Lesley Regan）表示，這是促進女性健康福祉的一大步。

黎根說：「簡單、實用的改變讓女性有更多選擇，也讓醫療院所能夠提供更體諒的照護。這讓女性可避免服用第二劑藥物後，在回家途中面臨流血、疼痛不適與難堪的情況。」（編輯：廖漢原）1070826