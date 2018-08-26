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中央社

補練5個月 林家瑩亞運女子鉛球名列第4

中央社2018/08/26 21:24
中央社 運動 / NOWnews
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亞運最前線（中央社記者龍柏安雅加達26日電）上屆亞運結束後，林家瑩拿起教鞭，在學校當起講師和教練，今年3月確定達到亞運參賽標準後，才開始訓練，今天她在雅加達—巨港亞運鉛球女子決賽，以16公尺30名列第4。

林家瑩坦言，4年前仁川亞運結束後，訓練幾乎完全停擺，2016年她轉去國立台北教育大學擔任講師與田徑隊教練，一度以為將和大賽絕緣，沒想到竟意外達標，且學校也願意放行，才讓她有機會第4度踏上亞運舞台。

屬於慢熱型的「阿牛」林家瑩，今天第1擲就繳出16公尺26，讓她開心不已，「以前比賽我第1擲大多落在15公尺，今天算是有好的開始」。首擲就飆破16公尺大關，讓她更有信心要挑戰自己保持的17公尺48全國紀錄。

但因求好心切，加上進行旋步動作時，技術沒有完整到位，「阿牛」中間3次擲都以失敗收場，讓她有些失望，最後一擲她繳出16公尺30，以第4名收關，「我太心急了，覺得自己狀況很好，技術反而沒做好」。

「阿牛」苦笑說，自己身材沒有人家好，只能靠技術來彌補，所以她選擇了投擲項目中難度較高的旋步，而非跨步，就算亞運前僅「惡補」5個月，但也找回大約9成身手，「過去我大賽都會破全國，這次也是以這作為目標，但最後的結果真的很可惜」。（編輯：唐聲揚）1070826

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