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安倍晉三參選自民黨黨魁 修憲意願強

中央社2018/08/26 21:37
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者楊明珠東京26日專電）日本首相、執政黨自由民主黨黨魁安倍晉三今天在視察時對媒體表示，將參選9月20日投票的黨魁選舉，爭取3連任。詢及選戰焦點時，安倍表示處理修憲的時機到了。

「朝日新聞」報導，安倍對媒體說：「11個月前的眾議院選舉結果，獲得人民很大的支持，回應選民所託是我的責任。」

安倍表示，明年新日皇繼位、大阪市將主辦20國集團（G20）高峰會，2020年將主辦東京奧運。他說：「日本正迎接大歷史的轉換點，現在正是開拓日本的明天的時候。面向平成時代的下一個時代，要重新打造國家，我下定決心要當前導。」

自民黨黨魁選舉將於9月7日公告、20日投開票。

安倍晉三是山口4區（家鄉）選出的眾議員，曾任自民黨幹事長（相當於黨秘書長）、內閣官房長官，2006年9月當選自民黨總裁，之後就任首相，2007年參議院選舉失利後辭職下台，擔任首相僅1年。

2012年9月安倍再度當上自民黨總裁，同年12月的眾議院大選自民黨獲勝，他重返首相寶座。安倍也率領自民黨打贏2014年、2017年的眾議院選舉。

這次黨魁選舉，黨內7個派閥中，有5個派閥決定支持安倍，國會議員票（405票）約7成支持安倍。自民黨前幹事長石破茂已表明參選，6年前石破的地方票贏過安倍，所以這次地方票（405票）的去向成為焦點。

安倍如能連任黨魁，首相（由執政黨黨魁擔任）任期到2021年，則到明年底，他擔任首相的日子可望超越歷代最久的首相桂太郎（2886天，約7年11個月）的紀錄。（編輯：郭中翰）1070826

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