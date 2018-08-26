安倍晉三參選自民黨黨魁 修憲意願強

（中央社記者楊明珠東京26日專電）日本首相、執政黨自由民主黨黨魁安倍晉三今天在視察時對媒體表示，將參選9月20日投票的黨魁選舉，爭取3連任。詢及選戰焦點時，安倍表示處理修憲的時機到了。

「朝日新聞」報導，安倍對媒體說：「11個月前的眾議院選舉結果，獲得人民很大的支持，回應選民所託是我的責任。」

安倍表示，明年新日皇繼位、大阪市將主辦20國集團（G20）高峰會，2020年將主辦東京奧運。他說：「日本正迎接大歷史的轉換點，現在正是開拓日本的明天的時候。面向平成時代的下一個時代，要重新打造國家，我下定決心要當前導。」