教宗訪愛爾蘭 乞求性侵受害者原諒

（中央社諾克26日綜合外電報導）教宗方濟各今天對神職人員性侵受害者，引發許多教徒油然而生的「恥辱與遭出賣」感覺，乞求原諒。天主教會多年來不斷爆發性侵醜聞，已動搖天主教過去在愛爾蘭的主宰地位。
方濟各（Pope Francis）今天繼續愛爾蘭之旅，這是將近40年來首度有天主教教宗訪問愛爾蘭。方濟各昨天私下接見8名遭神職人員、宗教和制度傷害的信徒，表示他會尋求教會更致力消除這項「大患」。
教宗今天上午在愛爾蘭西部的諾克聖母堂（KnockMarian）對數以萬計的群眾表示：「我們聽了這些受到性侵蹂躪、被奪去純真、身心傷痕累累的故事，沒有人不動容。」
面對群眾掌聲，教宗表示：「這個尚未癒合的傷口，激勵我們在尋求真理與正義的過程中更加堅定和果敢。對於這些罪行，還有上帝家族中眾多其他人感受到的『恥辱與遭出賣』，我乞求原諒。」
天主教會40年前主宰愛爾蘭社會，不過近年來不斷爆發性醜聞，已令教會信譽掃地。過去3年來，愛爾蘭選民在公投中通過開放墮胎和同性婚姻，公然違抗教會的願望。
方濟各此次前來訪問，民眾的歡迎陣仗遠不如1979年的上一次教宗來訪，當時愛爾蘭超過3/4的人口上街爭睹教宗若望保祿二世（Pope John Paul II）風采，即可證明天主教會在愛爾蘭的影響力已式微。（譯者：陳宜君/核稿：陳政一）1070826