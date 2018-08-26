教宗訪愛爾蘭 乞求性侵受害者原諒

（中央社諾克26日綜合外電報導）教宗方濟各今天對神職人員性侵受害者，引發許多教徒油然而生的「恥辱與遭出賣」感覺，乞求原諒。天主教會多年來不斷爆發性侵醜聞，已動搖天主教過去在愛爾蘭的主宰地位。

方濟各（Pope Francis）今天繼續愛爾蘭之旅，這是將近40年來首度有天主教教宗訪問愛爾蘭。方濟各昨天私下接見8名遭神職人員、宗教和制度傷害的信徒，表示他會尋求教會更致力消除這項「大患」。

教宗今天上午在愛爾蘭西部的諾克聖母堂（KnockMarian）對數以萬計的群眾表示：「我們聽了這些受到性侵蹂躪、被奪去純真、身心傷痕累累的故事，沒有人不動容。」