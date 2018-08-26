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中央社

汪洋：西藏要創新寺廟管理 開展反分裂鬥爭

中央社2018/08/26 22:31
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北26日電）中國全國政協主席汪洋近日在西藏調研時強調，要緊緊圍繞維護祖國統一、加強民族團結這個著眼點和著力點，加強和創新寺廟管理，深入開展反分裂鬥爭，努力實現西藏繁榮發展和長治久安。

新華社報導，中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋近日在西藏調研時強調，要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹黨的治藏方略和西藏工作原則，推進精準扶貧和精準脫貧，加快全面建成小康社會步伐。

報導稱，24日至26日，汪洋來到昌都、拉薩，深入易地扶貧搬遷新村、草原牧區、產業園區、宗教場所，瞭解西藏經濟社會發展、脫貧攻堅、寺廟管理等情況。

汪洋強調，打贏西藏脫貧攻堅戰，對於改善各族群眾民生福祉、鞏固民族團結具有重大意義。要堅持把提高脫貧品質放在首位，合理確定脫貧時序，不趕時間進度，更加注重幫扶的長期效果，夯實穩定脫貧、逐步致富的基礎。

他指出，要嚴格執行現行扶貧標準，穩定實現貧困人口「兩不愁、三保障」，確保焦點不散、靶心不變。穩妥有序地做好高寒山區的生態搬遷工作，築牢國家生態安全屏障。

汪洋強調，宗教工作事關西藏社會穩定和長治久安，必須居安思危、未雨綢繆。要堅持黨的宗教工作基本方針，堅持宗教中國化方向，提高宗教工作法治化水準，促進藏傳佛教更好與社會主義社會相適應。

他表示，宗教界要堅定擁護黨的領導，繼承和弘揚愛國主義優良傳統，在大是大非面前旗幟鮮明，在大風大浪面前頭腦清醒，勇於同一切分裂國家的勢力作鬥爭，更加有力地維護祖國統一、民族團結和社會穩定。（編輯：林克倫）1070826

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