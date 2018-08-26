精選》柯文哲諷民進黨養虎為患　預告大巨蛋案兩周了結

那這種瘋子如果有一天當國家的領導者？「大好大壞嘛，就像川普、杜特蒂，都是一群瘋子啊，瘋子當道、狂人當道啊。所以2016年網路票選第一名的金句是垃圾不分藍綠。」他接著說，「所以我每次講，還是要看武狀元蘇乞兒，如果皇上英明神武、國泰民安，鬼才要當乞丐，每次人家問，我都這樣回答，不要防備柯文哲，我現在只是丐幫幫主而已。」他哈哈大笑。

市長室有一個decoding（解碼）小組，有七個人在排班，一人負責一天，每天解碼輿論罵他們的背後意義是什麼？是不是真的做錯，如果是，有哪些要改善。每個禮拜五早上，市府顧問蔡壁如會親自主持。柯文哲說，「所以台北市政府愈來愈強，請不要忘記，這個人騎過一日雙城，他是瘋子，他就是瘋子。」

柯文哲說，市政第一年是亂當的，第二年是搖搖欲墜，到第三年就慢慢正常，現在就是stable（穩定）了，現在政策幾乎不會犯錯。「還有一點，團隊也有問題，我們當年簡直是流寇集團，就是那種拼裝車，連我都不曉得局長怎麼來的，這個叫張景森系的，這個是姚立明系的，亂七八糟，根本就是拼裝車，沒辦法；但是老實講，我還是活過來了，真厲害！」邊說他不忘稱讚自己。

除了用丐幫幫主、瘋子形容自己，他又講了一個祕密：「那時候，你要說養虎為患也是，當年是幾乎所有綠營的部長一對一家教般地教我，他們教我一遍，再去教小英，我是被試教的，所以我們兩個是同一套老師教出來的。」你是虎嗎？「就是說，哇！因為這個學生太聰明了，就全部都教給我。」他大笑。把武功都灌給你了？「所以人家說這是虛竹的故事嘛，本來不會武功，竟然全部人都灌給他，所以說青出於藍是不是？」

《財訊》問到擔任市長以來，哪件事處理起來最困難？他直言：「大巨蛋啊，因為層層疊疊的。」他又自問自答，「大巨蛋拆得掉嗎？現在是鋼架壓著，一旦拆掉鋼架，會有浮力，連捷運板南線都會斷掉，所以大巨蛋拆不掉。啊你說你把它解約，你以為遠雄會站著給你打？他馬上就假扣押，然後我們再反假扣押，而後開始訴訟，你覺得十年內會結束嗎？不會，只會爛在那裡；所以大巨蛋能解決我早就解決了，還輪得到丁守中、姚文智提意見？」

柯文哲說，大巨蛋問題會在兩個禮拜內，用網路直播發布，做個了結。《財訊》記者詢問，這代表已經有解決方法了嗎？他則沒有回答。

至於其他四個案（註：柯文哲上任時宣示追查的五大弊案，包括大巨蛋、松菸文創、三創園區、美河市、雙子星案），柯文哲說，都是「務實善後」，例如雙子星案解決法律糾紛，今年年底就會招標，因為要選舉，他不想在選前決標，因為這樣不公平，所以會在選後決標，如果他有選上就決標，如果沒有選上，就給新政府決標，「我實在是一個很有政治倫理的人，」他加了一句。

對於一些有爭議的案子，柯文哲表示，「條約都訂了你想怎樣？除了告他違法。但是你放心好了，雖然每一個（條約）看起來都怪怪的，但是不會違法。」他話鋒一轉說，「我後來才懂，他們這個政策叫『藏富於民』。哈哈哈！」

《財訊》追問台北市投資環境的問題，柯文哲說，前兩年台北市BOT零分，可是柯文哲說，台北市的BOT案都有SOP，以前大巨蛋、三創、松菸，每一個案都上電視，「我的案子有嗎？一個都沒有被討論，為什麼？公開透明啊，我們現在都公開透明啊，我又沒有想汙錢，我沒有藏富於民啊，我最驕傲的就是，到現在為止，我沒有基金會，全台灣的政治人物，每一個都有基金會，還送里長西瓜、竹筍啊，我都沒辦法。」 你以後也不會有基金會嗎？「我在忍，我在抵抗魔鬼的誘惑，看可以抵抗到什麼時候。」（更多精彩內容，請參閱《財訊》562期。）