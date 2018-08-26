NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
財經總覽產業動態房產理財房市最速報職場新視界
即時跑馬燈美佛州電競大賽傳槍響　4死11傷【西進卡位】博士過多　難謀職遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
財經

精選》柯文哲諷民進黨養虎為患　預告大巨蛋案兩周了結

文／財訊2018/08/26 22:43
▲台北市長柯文哲22 日中午在臉書、 IG 舉辦線上便當會，討論延燒至今未決的大巨蛋爭議。（圖／翻攝自柯文哲臉書）
▲台北市長柯文哲22 日中午在臉書、 IG 舉辦線上便當會，討論延燒至今未決的大巨蛋爭議。（圖／翻攝自柯文哲臉書）

柯文哲日前接受《財訊》專訪，柯文哲大談各種話題與人物，他自喻為瘋子，諷民進黨養虎為患，也透露大巨蛋案兩周將有個了結，甚至還暗批前朝「藏富於民」，許多條文看來都怪怪的。

市長室有一個decoding（解碼）小組，有七個人在排班，一人負責一天，每天解碼輿論罵他們的背後意義是什麼？是不是真的做錯，如果是，有哪些要改善。每個禮拜五早上，市府顧問蔡壁如會親自主持。柯文哲說，「所以台北市政府愈來愈強，請不要忘記，這個人騎過一日雙城，他是瘋子，他就是瘋子。」

那這種瘋子如果有一天當國家的領導者？「大好大壞嘛，就像川普、杜特蒂，都是一群瘋子啊，瘋子當道、狂人當道啊。所以2016年網路票選第一名的金句是垃圾不分藍綠。」他接著說，「所以我每次講，還是要看武狀元蘇乞兒，如果皇上英明神武、國泰民安，鬼才要當乞丐，每次人家問，我都這樣回答，不要防備柯文哲，我現在只是丐幫幫主而已。」他哈哈大笑。

柯文哲說，市政第一年是亂當的，第二年是搖搖欲墜，到第三年就慢慢正常，現在就是stable（穩定）了，現在政策幾乎不會犯錯。「還有一點，團隊也有問題，我們當年簡直是流寇集團，就是那種拼裝車，連我都不曉得局長怎麼來的，這個叫張景森系的，這個是姚立明系的，亂七八糟，根本就是拼裝車，沒辦法；但是老實講，我還是活過來了，真厲害！」邊說他不忘稱讚自己。

除了用丐幫幫主、瘋子形容自己，他又講了一個祕密：「那時候，你要說養虎為患也是，當年是幾乎所有綠營的部長一對一家教般地教我，他們教我一遍，再去教小英，我是被試教的，所以我們兩個是同一套老師教出來的。」你是虎嗎？「就是說，哇！因為這個學生太聰明了，就全部都教給我。」他大笑。把武功都灌給你了？「所以人家說這是虛竹的故事嘛，本來不會武功，竟然全部人都灌給他，所以說青出於藍是不是？」

《財訊》問到擔任市長以來，哪件事處理起來最困難？他直言：「大巨蛋啊，因為層層疊疊的。」他又自問自答，「大巨蛋拆得掉嗎？現在是鋼架壓著，一旦拆掉鋼架，會有浮力，連捷運板南線都會斷掉，所以大巨蛋拆不掉。啊你說你把它解約，你以為遠雄會站著給你打？他馬上就假扣押，然後我們再反假扣押，而後開始訴訟，你覺得十年內會結束嗎？不會，只會爛在那裡；所以大巨蛋能解決我早就解決了，還輪得到丁守中、姚文智提意見？」

柯文哲說，大巨蛋問題會在兩個禮拜內，用網路直播發布，做個了結。《財訊》記者詢問，這代表已經有解決方法了嗎？他則沒有回答。

至於其他四個案（註：柯文哲上任時宣示追查的五大弊案，包括大巨蛋、松菸文創、三創園區、美河市、雙子星案），柯文哲說，都是「務實善後」，例如雙子星案解決法律糾紛，今年年底就會招標，因為要選舉，他不想在選前決標，因為這樣不公平，所以會在選後決標，如果他有選上就決標，如果沒有選上，就給新政府決標，「我實在是一個很有政治倫理的人，」他加了一句。

對於一些有爭議的案子，柯文哲表示，「條約都訂了你想怎樣？除了告他違法。但是你放心好了，雖然每一個（條約）看起來都怪怪的，但是不會違法。」他話鋒一轉說，「我後來才懂，他們這個政策叫『藏富於民』。哈哈哈！」

《財訊》追問台北市投資環境的問題，柯文哲說，前兩年台北市BOT零分，可是柯文哲說，台北市的BOT案都有SOP，以前大巨蛋、三創、松菸，每一個案都上電視，「我的案子有嗎？一個都沒有被討論，為什麼？公開透明啊，我們現在都公開透明啊，我又沒有想汙錢，我沒有藏富於民啊，我最驕傲的就是，到現在為止，我沒有基金會，全台灣的政治人物，每一個都有基金會，還送里長西瓜、竹筍啊，我都沒辦法。」 你以後也不會有基金會嗎？「我在忍，我在抵抗魔鬼的誘惑，看可以抵抗到什麼時候。」（更多精彩內容，請參閱《財訊》562期。）

關鍵字今日廣場柯文哲大巨蛋遠雄美河市
台股周線收紅　後續觀察關稅調整

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan