為脫歐作準備 英將自行開發衛星導航系統

（中央社倫敦26日綜合外電報導）英國「週日電訊報」報導，英國將開始研發自己的衛星導航系統，以抗衡歐洲聯盟的伽利略計畫，因為脫離歐盟後，英國取得敏感安全資訊的管道可能會受限。

伽利略（Galileo）是歐盟耗資100億歐元開發的衛星計劃，以匹敵美國的全球衛星定位系統（GPS）。伽利略計畫近來已成為英國和歐盟（EU）的新爭執點；歐盟揚言，會開始將英國當成外來者。

「週日電訊報」（Sunday Telegraph）報導，英國財政大臣韓蒙德（Philip Hammond）已批准1億英鎊經費，研究脫歐後的衛星系統；前述消息將在本週正式宣布。