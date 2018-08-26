為脫歐作準備 英將自行開發衛星導航系統

（中央社倫敦26日綜合外電報導）英國「週日電訊報」報導，英國將開始研發自己的衛星導航系統，以抗衡歐洲聯盟的伽利略計畫，因為脫離歐盟後，英國取得敏感安全資訊的管道可能會受限。
伽利略（Galileo）是歐盟耗資100億歐元開發的衛星計劃，以匹敵美國的全球衛星定位系統（GPS）。伽利略計畫近來已成為英國和歐盟（EU）的新爭執點；歐盟揚言，會開始將英國當成外來者。
「週日電訊報」（Sunday Telegraph）報導，英國財政大臣韓蒙德（Philip Hammond）已批准1億英鎊經費，研究脫歐後的衛星系統；前述消息將在本週正式宣布。
距離英國脫歐還有7個月，不過歐洲聯盟執行委員會（EC）已開始排除英國及其企業參與伽利略的未來敏感性計畫。
伽利略計畫在2003年委託發包，預定2020年完成。一位專家預測，英國若要打造足以媲美伽利略的系統，可能需耗資約30億英鎊。
歐盟已表示，伽利略衛星開始運作後，英國可繼續使用伽利略系統的開放訊號，但英軍就無法取得加密版訊號。
英國已表示，若歐盟繼續堅持不准英國參與伽利略計畫中涉及安全的項目，英國就計畫著手開發自己的衛星導航系統，並會要求歐盟退還英國參與伽利略計畫所投注的高達10億英鎊款項。（譯者：陳宜君/核稿：陳政一）1070826