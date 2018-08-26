最燒腦運動 亞運橋藝超級混合團體賽摘銅

亞運最前線（中央社記者龍柏安雅加達26日電）中華橋藝代表隊今天在雅加達—巨港亞運，橋藝超級混合團體4強賽，以積分92.33分未能晉級決賽，與印尼並列銅牌。

今年亞運比賽項目當中，橋藝堪稱是最燒腦的運動，選手每天關在房間裡對奕超過6個小時，且從資格賽一路晉級到決賽，要連打6天，團體賽結束後緊接還有個人賽，若一路過關斬將，最多要鏖戰12天。

中華橋藝代表隊教練沈乃正就說，橋藝代表隊或許不是體力最好的隊伍，「肯定是耐力最好的代表隊，因為我們的比賽時間又長，且比賽期間完全不能交談」。