海參崴搭小黃去希臘 馬蜂窩訂錯房賠36萬

未料在旅舍櫃台辦理入住時，卻被告知沒有相關訂單，且旅舍並未與馬蜂窩有合作關係。經過近1小時等待，馬蜂窩客服回應稱，主因是尚未到入住時間。

澎湃新聞報導，這位遭訂錯房的用戶「二村不停」，8月15日在馬蜂窩旅遊網平台預訂海參崴的巴貝多旅舍（Barbados Hostel）8月24日至27日共3晚住宿，並於24日凌晨搭乘紅眼航班飛抵海參崴。

（中央社台北26日電）大陸旅遊平台馬蜂窩，日前將用戶的俄羅斯海參崴訂房，錯訂至希臘同名飯店，客服還稱願支付兩飯店車資。後經網路披露引發爭議，馬蜂窩決定給付海參崴至希臘的計程車費人民幣8萬元。

然而，「二村不停」經大陸朋友與馬蜂窩客服聯繫後，總算查出真實原因：跟馬蜂窩合作預訂境外酒店的第三方供應商，訂了錯誤的酒店，原本應預訂海參崴，卻訂成位於希臘「巴貝多島」的旅館。

對此錯誤，馬蜂窩客服表示願賠償人民幣200元（約新台幣900元），並建議用戶自行乘坐計程車前往希臘巴貝多島的酒店入住。此事在網路披露後，引發網民議論紛紛，好奇這趟跨洲行程究竟要多少車資。

馬蜂窩官方微博則在今天發布關於酒店錯訂事件的道歉及承諾稱：用戶「二村不停」遭遇酒店訂單錯誤、客服處理不當等情狀，平台承認錯誤，誠懇道歉，願意向其支付海參崴到希臘的「打車費」約8萬元人民幣。

用戶「二村不停」今晚也在微博回應說，接受馬蜂窩的道歉和整改承諾，「既然大家都很想看海參崴打車去希臘，樂意擔當馬蜂窩打車去希臘的首席體驗官。請網友見證，具體事務回京後再與馬蜂窩進一步溝通。」（編輯：林克倫）1070826