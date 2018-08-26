不理會酸言酸語 中華隊贏球姜建銘落淚

亞運最前線（中央社記者謝靜雯雅加達26日電） 亞運中華成棒隊賽前不被看好，但全隊不理會酸言酸語，今天擊垮南韓職棒明星搶勝，姜建銘感觸很深，中華隊抓到最後一個出局數時，他激動流淚，「機會是留給不放棄的人」。

中華成棒隊此次以業餘球員為主體長期培訓，賽前一週才加入7名職棒年輕球員，碰上韓職明星球員組成的南韓代表隊，賽前並不被看好，但教練球員沒有受到太大的影響，今晚對南韓打出精彩好球。

南韓隊9局下半進攻，首棒打者安打上壘，中華隊後援投手王政浩接手，連飆2K，最後再讓打者打成右外野飛球出局；姜建銘賽後自爆：「看到右外野手接下那顆球，眼淚真的掉下來」。