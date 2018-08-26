突破盲腸！他神解「治水是A錢三部曲」　網：本日最中肯

「 823 水災」重創南台灣，台南、高雄等地淹成水鄉澤國、一片汪洋，過去各縣市治水政績也一一破功。對此，前氣象局長辛在勤嘲諷台灣淹水、治水各有三部曲，並質疑淹水時「為什麼沒人探討雨水為什麼排不掉？」而官員不論治水花費多少錢，最後還是大功臣，犀利分析一出，立刻引起網友大讚：「本日最中肯發言！」

辛在勤昨（ 25 ）日在臉書發文關心 823 水災，並分別指出淹水、治水三部曲。他表示，淹水三部曲為「雨下太大了、不知道會下這麼大、預警報太不準」，難道預報準了、知道會下大雨、無俚頭的修理預警報，就不會淹水了嗎？並點出最大關鍵，反問「為什麼沒人探討雨水為什麼排不掉？」

至於治水三部曲則是「錢來啦、錢快來啦、錢快撥來啦」，政治人物治水的一貫思維就是撥錢，但實際上想的卻是「別管我怎麼用，反正台灣錢多，反正下次還會淹，反正會淹到別個地方」，並開玩笑道出官員心中的 os ：「好家在，我還是治水功臣哪，別管我用了多少錢好嗎！」

貼文一出，網友紛紛大讚「你怎麼把秘密都說出來，下次怎麼用啦」、「有股暢快感」、「您突破盲腸了」、「本日 FB 友中最中肯發言… XDD 」、「會不會被查水表」，還有網友調侃「古有大禹治水，現在只有大雨淹水」，引發熱議。