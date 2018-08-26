伊朗總總再受打擊 經濟部長遭彈劾

（中央社德黑蘭26日綜合外電報導）伊朗國會今天彈劾經濟部長卡巴希安，令四面楚歌的伊朗總統羅哈尼再度遭受打擊。羅哈尼因難以抑制日益嚴重的經濟危機而陷入困境。
卡巴希安（Masoud Karbasian）是本月第2位被趕下台的羅哈尼（Hassan Rouhani）內閣成員。伊朗勞動部長拉比耶（Ali Rabiei）8日才遭到彈劾。
批評家指出，伊朗錯失2015年達成核子協議帶來的機會，未能解決國內高通貨膨脹率和高失業率的問題。
由於美國已在5月退出核子協議，並恢復對伊朗的制裁措施，這使得羅哈尼原本期待吸引大量外來投資的希望看來似乎泡湯。
自從美國退出協議後，已有數家歐洲大企業宣布撤離伊朗，包括法國的石油公司道達爾（Total）和寶獅（Peugeot）、雷諾（Renault）兩車廠，以及德國的西門子（Siemens）和汽車公司戴姆勒（Daimler）。
羅哈尼和西方接觸的做法和改善公民自由的努力，長期以來遭保守派對手反對。他們如今將國家經濟困境，大多歸咎於政府腐敗和管理不當。
伊朗國會議員帕伊札德（Abbas Payizadeh）在投票前發表演說表示：「效率不彰和缺乏規劃與制裁毫無關係。錯誤決定傷害人民，引發個人掠奪公共資產。」
政治立場溫和的羅哈尼，在國會還有一大群改革派議員支持他。儘管如此，一些重要的改革派人士對他越來越灰心。
隸屬伊朗國會改革派系「希望」（Hope）的議員哈茲拉提（Elias Hazrati）說：「我們對這個國家做了什麼？我們造成國民悲慘可憐。中產階級正朝向貧窮階級移動。」她在這次彈劾案跑票投下贊成票。
卡巴希安的不信任案投票過程由伊朗國營電台實況轉播，結果以137票贊成、121票反對和2票棄權通過彈劾案。卡巴希安因此立即喪失部長資格，羅哈尼尚須提出接替人選。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1070826