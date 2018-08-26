伊朗總總再受打擊 經濟部長遭彈劾

（中央社德黑蘭26日綜合外電報導）伊朗國會今天彈劾經濟部長卡巴希安，令四面楚歌的伊朗總統羅哈尼再度遭受打擊。羅哈尼因難以抑制日益嚴重的經濟危機而陷入困境。

卡巴希安（Masoud Karbasian）是本月第2位被趕下台的羅哈尼（Hassan Rouhani）內閣成員。伊朗勞動部長拉比耶（Ali Rabiei）8日才遭到彈劾。

批評家指出，伊朗錯失2015年達成核子協議帶來的機會，未能解決國內高通貨膨脹率和高失業率的問題。

由於美國已在5月退出核子協議，並恢復對伊朗的制裁措施，這使得羅哈尼原本期待吸引大量外來投資的希望看來似乎泡湯。