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中央社

中華隊再添雙金 射箭27日接力拚3金

中央社2018/08/26 23:49
中央社 運動 / NOWnews
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亞運最前線（中央社記者龍柏安雅加達26日電）2018雅加達—巨港亞運「金喜」不斷，中華隊今天靠著空手道女將文姿云及輕艇龍舟代表隊的優異演出，單日再添2金，明天中華射箭代表隊將全力出擊，挑戰3金。

世界排名第1的文姿云，今天在亞運空手道女子55公斤量級連闖4關，最後以4比0完封伊朗選手哈卡莎（Taravat Khaksar）摘金，並締造2連霸，成為亞運史上首位在雛量級完成連霸的選手。

賽後文姿云得知自己寫下紀錄，開懷地笑說「就是爽啊」。她也表示，出發前就有信心可以奪金、連霸，「只是我沒有說出來」。如今順利達成目標，開心全寫在臉上。

至於中華男子輕艇代表隊，在龍舟500公尺決賽前250公尺就取得領先，最後衝刺更是一口氣甩開中國與印尼追擊，以2分11秒691完美摘金。

中華隊選手周恩平、林聖儒強調，今天不只贏，還贏很多，成績比預期更好，拿下金牌就只有一個「爽」字可以形容，他們並放話「明天1000公尺也要拿下」。

此外，今天羽球個人賽，包括世界球后戴資穎、男單一哥周天成，以及男雙組合李洋、李哲輝都成功挺進4強，由於羽球不打銅牌戰，因此3人提前預約獎牌，也創下中華羽球代表隊在亞運參賽史上的最佳成績，過去亞運最佳紀錄是4年前仁川亞運靠著戴資穎與羽球男團拿下2面銅牌。

亞運明天重點將是射箭反曲弓男、女團將攜手爭金，這也是隊史繼2002釜山亞運後，相隔16年再次男、女團體賽同步晉級金牌戰，此外，由陳怡瑄與潘宇平聯手的反曲弓混合團體對抗賽，也將和南韓爭金，中華射箭代表隊則期盼能單日射下3金。

截至今晚為止，中華亞運代表隊累積獎牌數來到8金、11銀、14銅，在45個參賽國中名列第8。（編輯：唐聲揚）1070826

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