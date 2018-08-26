【西進卡位】流浪博士西進謀職　教育部：出路不只教書

一位不具名的受訪者，目前正在華北名校攻讀博士，他表示，年輕博士西進找正職是一回事，若想在大陸頂尖大學落腳，並非易事，「以人文學科而言，大概只有龔鵬程這種重量級學者才能於頂尖學校獲聘。」作為世界級學術機構，大陸頂尖大學競爭激烈，台灣博士想擠進窄門比想像中來得更困難。而目前頂尖大學下仍設有眾多學院，創辦年資尚淺易有職缺，這些學院往往成為台灣博士最容易的落腳處。

近年來，台灣因技職學校升格為普通大學，高等教育擴張，教授、博士缺額變多，學生紛紛攻讀博士文憑。年產約3500名博士生，但近年碰上少子化與經費問題，大學為了找尋生存對策，多將正式教師缺額轉為專任，博士要找尋大學教職，已經不如早年容易。

到對岸找尋出路，其實不只是青年學子，甚至連教授老師，都得思考這個選項。

面對流浪博士現象日趨嚴重，曾有學者將大陸市場作為台灣流浪博士的解套方案，談到台灣博士該何去何從？教育部高教司司長朱俊彰表示，高階人才沒有適當的環境教書，進而讓社會認為博士出路不好，但大眾必須了解，博士的出路不只教書一條，「我們希望他們不是去大學，也可以去產業界或出來創業。」

為了打造人才出海口，教育部與行政院目前正在推動「RSC研發服務公司」，由教授帶領碩博士班學生，針對業界發展方向做主題式研究，並將研究成果與產業結合，提高產業競爭力以此化解學用落差，進而期望學生在習得技術後也能自行創業，「希望學生能在學校教育過程中找到好的工作，而非找不到工作而紛紛出國。」

朱俊彰指出，台灣正面臨國外極力挖角我國優秀師資，海外優秀教授卻不願來台執教的困境。若連人才都留不住，該如何發展高等教育？教育部近期對海內外優秀學者祭出「玉山計畫」，最高可補助五百萬年薪，本土年輕優秀教師則採取「彈薪」方案，教育部也提高10%學術研究金費，希望能延攬海外學者的同時穩固國內人才。



▲台灣流浪博士西進大陸，放手一搏只為了終結流浪的命運。圖為北京大學未名湖畔。（圖／pixabay）

如何在留才攬才上取得平衡？朱俊彰表示，高教深耕計畫中有編列增聘經費，未來也可透過調控師生比，延攬新進教師，但台灣碰上少子化問題，大學不可能全盤吸納畢業博士生，因此才希望將部分碩博士導入業界，不能為了開缺給年輕人，讓資深師資被挖角，必須多管齊下。

「我們很難把資源都放在同一處，若只用於開缺給年輕老師，老師被挖角又說教育部不管。」面對人才被挖角，教育部坦言不可能視而不見，至於如何在留才與攬才間取得平衡點，仍是待解的難題。