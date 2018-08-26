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【西進卡位】人才紛紛出走？　學者樂觀看待回流後的優勢

記者汪瑋琪／專題報導2018/08/27 07:00
▲赴陸就讀、就業風潮正夯，引爆台灣人才流失問題。（圖／擷取自pixabay）
▲赴陸就讀、就業風潮正夯，引爆台灣人才流失問題。（圖／擷取自pixabay）

台灣有越來越多學生前往大陸念書，明星高中畢業生選擇赴陸就讀，棄台大赴大陸的個案層出不窮，有人說是台灣「高教崩壞」，似乎也突顯「人才外流」的隱憂，對於這些人才西進的現象，學者並不悲觀，尤其未來人才回流，這些經過國際化洗禮者更將如魚得水，創造另一種優勢。

過去到大陸念書的多為台商子女，隨著大陸產業升級，台商依親有減緩的現象，現今則是著眼未來，看重的是長期發展。有人說，教育部卡台大校長人事，台灣第一學府校長是誰都還不知道，全國人民更是看在眼裡。國立台灣大學政治學系副教授張登及就痛批，「若此事都無法處理好，怎麼說服家長和學生可以解決更多事情，制定向上的教育制度？」不只如此，大學錄取標準一改再改、教育經費縮減，都是促成學生不信任教育，紛紛出走的原因。

對台灣人來說，赴大陸念書主要重點是強化實力，為踏入大陸職場做準備，期待能坐擁高薪，然而西進淘金真的有如此容易？台灣師範大學政治所教授范世平指出，大學「科系」是一大關鍵。

「如果你今天讀理工、研究AI，在台灣也很好找工作，相反地，如果你在大陸學中文、歷史、地理，在台灣沒有競爭力的科系，大陸當然也不需要。」范世平直言，因此，去的動機和規劃顯得更為重要。

范世平以中醫為例，許多人看好中醫學，特別到大陸取經搶攻市場，但是競爭力過大，拿到大醫院入場卷的人微乎其微，進不了大醫院，台灣又不承認大陸中醫學歷，最後只能轉入私人診所，薪水反而比台灣中醫師低，變成進退不得的窘狀。

范世平也提醒，文法商在大陸受意識形態影響較大，對教師的監控越來越嚴，學術風氣較不自由，權益申訴也可能求助無門，加上必須得面臨中國大陸各地狀元，學習動力會深受影響，這些都是台灣學生要注意的情況。

赴陸就讀延伸出來的隱憂是人才外流，漸漸掏空國家年輕資本，降低社會和經濟發展。不過，張登及表示並不用過度恐慌。

他認為，不管是自行前往或是企業外派中國大陸的人，經過多年深耕，會比一般人更精通兩岸做事方法，未來若人才回流，在台灣的發展將更加如魚得水，反而創造另一種優勢和利潤，若只是固守台灣，沒有經過國際化的洗禮，發展仍會裹足不前。

曾赴北大就讀新聞研究所，目前擔任今日頭條項目經理的台灣人-周思妤透露，回台陪家人的念頭一直都有，但目前還年輕，想多留一點時間和空間在北京做嘗試和挑戰，雖然不能篤定百分百回國，不過等到磨練夠，恰好台灣也有機會，極有可能回台就業。

范世平指出，若是大陸政府能做到安排台灣人念書並保證就業的一條龍服務，此時才需要擔心人才流失問題，但可能性極低，因此還不需過度擔憂。


張登及認為人才未來會回流，帶回更多兩岸各行各業經驗，有助台灣經濟發展。（圖／擷取自pixabay）

由此來看，創造好的就業環境至關重要，是人才回流的主要關鍵。張登及說，要信任青年的能動性，不要擔心他們見異思遷忘記故鄉，而且人才流失追根溯源是經濟停滯不前，導致人民對國家發展抱持憂慮、喪失信心，若政府再不想辦法解決，提升台灣競爭力，不只分散在世界各國的頂尖菁英無法回台，台灣人才也將會再持續往對岸流動。

針對台灣人赴陸求學、求職，張登及建議「取其所長，棄其所短」，以最大程度冷靜觀察、積極學習、沈著應對，想辦法打進對方網絡，才有可能得到更多回饋，千萬不能抱持進一步退兩步的心態，否則不僅挫折感會加劇、學習更是有限。

除此之外，張登及表示，大陸名牌大學申請歐美研究所比台大更具優勢，他建議學生可以把大陸作為前進歐美的跳板，分別了解東西方經濟體，深耕兩方人脈，對未來就職將更具優勢。

范世平則提醒，看中大陸加薪幅度大的同時，更要注意它的市場大，壓力也比台灣大許多，相對來說，折損率也高，因此要深思熟慮，以強大決心面臨挑戰。

關鍵字西進卡位就業讀書工作人才回流張登及范世平
認殺人犯當乾兒子　超越死刑的思考

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