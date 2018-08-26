【西進卡位】赴陸保證薪水翻倍？你一定要知道的潛在風險

根據教育部民國103~106年大陸總在學人數統計發現，台灣赴陸就讀人數年年攀升，直追台灣留學生最愛的美國、澳洲、日本、英國，今年大陸大學首次將對台招生標準降到學測均標，引起學生、家長及教師高度關注，赴陸就讀也成為熱門討論話題。知名雜誌的民調也顯示，有53%台灣18到29歲年輕人，願意到大陸發展。然而，大陸高教教學品質真的有比台灣好？赴陸淘金夢有如此容易？

「我要不要去大陸念書？」「我是不是應該去大陸工作？」台灣低薪困擾已久，加速人才西進尋找就業機會，加上這波大陸惠台政策，更使申請大陸高校的台灣學生人數激增，雖然突顯台灣人才外流的隱憂，西進赴陸念書、就業一定能保證薪水翻倍嗎？



▲赴陸就讀人數年年攀升。（圖表／記者汪瑋琪製）





▲大陸為台灣留學生人數最多的前三名國家。（圖表／記者汪瑋琪製）

從學費來看，據了解，中國人民大學一年學費約為五千人民幣；北京服裝學院一年為一萬人民幣；北京大學碩士一年為四萬人民幣，學費相較台灣便宜，加上惠台加分政策，確實構成極大的西進誘因。

談到教學品質，《NOWnews今日新聞》訪問了五位前往大陸念書、目前留在大陸工作或返台工作者，受訪者中三位肯定大陸高等教育的教育品質，也有兩位表示要視教師而定，但不可否認的，在學習氛圍上，對岸確實比台灣更加濃厚，在彼此激勵競爭下，也有助於提高學生求知的動力跟興趣。

高科技產業的競爭力以及獨特的創意思考方式往往被視為台灣人在大陸職場的優勢，不過兩岸年輕世代，無論是生活習慣還是價值觀都已漸漸接近，優勢不復以往，因此選對科系顯得至關重要。台灣師範大學政治所教授范世平直言：「在台灣沒有競爭力的科系，大陸當然也不需要」，所以學生在選填科系前，務必仔細分析了解對岸就業市場及各行各業景氣情況。

此外，在《NOWnews今日新聞》訪問的五位赴陸就讀，在對岸就業者中，有四位均點出「實習」的重要性，由於聘僱台灣人可能增加成本、且手續複雜，因此透過實習轉正，比一家家公司面試來得有效率。今日頭條項目經理周思妤投了近60個職缺，最後還是在實習單位面試被錄取，即使在外投遞履歷招聘，擁有好的實習單位和經驗也會大大增加錄取機會。

大陸晉升速度快，薪水翻倍成長是台灣人嚮往赴陸就業的主因，不過大陸市場變化快速、人才濟濟，競爭力強，若是不夠努力，根本無法生存下來。周思妤就算升至經理，目前還是持續支付高額學費進修英文，強迫充實自己，就怕被市場淘汰，「機會多，競爭也更大」學習調適能力如何快速跟上市場變化絕對是一大課題。

雖然升遷速度快，但上層主管容易考量「台灣人未來可能回台」，常使台灣人在大陸發展受限，到一定職位後可能會出現玻璃天花板。不只如此，一線城市物價高，房租也十分高昂，加上台籍工作者比大陸人課稅重，保險也缺乏保障，若是未來有意願回國，薪資如何匯回台灣，種種因素在赴陸前都必須仔細想清楚。

西進求學就業的受訪者，無論是留在大陸或是心繫台灣想回台者，都一致表示，對岸擁有許多跨國企業，資源豐富，是台灣就業環境無可比擬的。他們認為，大陸不僅是磨練的舞台，也是迅速培養實力的最佳場域，應趁年輕多試試闖蕩，增進國際視野，提高自己在職場的競爭力，而學歷認證、競爭環境、保險稅負等，也是西進求學、就業前必須要認知的潛在風險。