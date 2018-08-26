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【西進卡位】再苦也要撐下來　赴陸就學生的心情告白

記者汪瑋琪／專題報導2018/08/27 07:00
▲要不要到大陸念書、就業一直是熱門討論議題。（圖／擷取自pixabay）
▲要不要到大陸念書、就業一直是熱門討論議題。（圖／擷取自pixabay）

台灣學生前往大陸就讀人數年年攀升，在大陸就業人口也隨之增加，他們離鄉背井，獨自在異地打拚，莫不就是希望及早接地氣，瞄準未來廣大的就業市場以及國際化的視野，強化自己的職場競爭力。

「到大陸工作是為了看世界，也是在尋求一個回台的機會。」Eddie畢業於國立台灣大學，為了完成父母期望，取得碩士文憑的心願，誤打誤撞遠赴北京大學。

台大一向是台灣學生的首選，如今光環似乎被對岸名牌大學掩蓋，再也不是第一志願，除了「教學品質」，還有「學習氛圍」，Eddie觀察，學生認真學習的氛圍確實相當高，但說到教學品質則是見仁見智，跟指導老師也有很大的關係。

「我主要做金融傳播，曾外派到巴黎、紐約，現在在香港。」Eddie感嘆台灣很少有公司願意給年輕人機會跟國際第一的公司互動合作，在短短一年內，他透過業務交流，不僅大大開闊視野，還能跟國際人才一同競爭，持續不斷地挑戰， 提升實力。


▲赴大陸念書、就業者多瞄準未來廣大的就業市場以及國際化的視野。（圖／擷取自pixabay）

大倫則是一名早在國中便赴陸求學的留學生，高中參加港澳台聯招考試，利用加分制度幫自己爭取到一流的中國人民大學，最後透過校內實習資源，到知名遊戲公司實習，畢業後轉正，順理成章在北京工作。

後來因為離家太久、房租高昂及空汙問題，大倫轉調台北分公司，不料反而受不了台灣的職場環境離職。「台灣很操、薪水少，而且待久會有惰性，降低自己的競爭力。」大倫直言，現在的她雖然在台灣創業，但心裡也有準備，如果創業失敗，立即再回大陸找工作，開拓視野，爭取高報酬。

台灣人過往因為腦筋動得快，在大陸職場有著獨特優勢，甚至公司還會給予機票補助、住房補貼，跟著父母到上海念書的大隻表示，目前優勢已經消失，在求職時就算頂著台灣人的標籤，大陸公司還是看重能力，薪水並無特別優待，他特別提醒想到大陸就業的人，別把台灣人謙虛那一套拿過來，一定要敢喊價，依據能力談薪水才不會吃虧。

「我念服裝設計，想考台北實踐，但是職校插大很難，所以決定參加港澳台聯招，最後考上北京最好的服裝學院。」小惠（化名）是早期前往大陸就讀的台生，苦讀備考兩年，成功站上大陸頂尖服裝學校的她，接踵而來的是「一周上課六天，每天從早上八點到下午五點。」


▲小惠認為北服學習風氣盛，加上課程紮實，因此選擇赴大陸念書。（圖／擷取自pixabay）

理論和實務能否能連結貫穿也是台灣大學面臨的課題之一。小惠說，北服常常會找業界分享，要求學生實習、操課，甚至必須參與國內外設計師的研討會，大四她到北京高級訂製男裝西服店半工半讀，沒想到才一個月，老闆就主動幫她加薪轉正職。

畢業後為了轉換環境，小惠毅然決然辭掉熱愛的工作，一邊旅遊、一邊往上海和台北投遞履歷，最後收到台北快時尚女裝的通知書，決定返台就業，沒想到，最熟悉的台灣反而是一場夢。

「台灣的公司不給加班費，領最普通的薪資要負擔房租和交通費，根本沒那麼多錢。」回台工作三個月後，小惠就回家幫忙，將自己大陸的工作經驗帶回，強化家族企業在台灣的競爭力。

至於未來是否還會再去大陸找工作，小惠毫不猶豫地說：「有機會還是會去，因為我還年輕需要磨練，大陸提供一個很好的競爭平台。」由此來看，大陸似乎已經不只是台灣人眼中的淘金地，更是強化競爭力的最佳戰鬥場地！

關鍵字西進卡位競爭力職場低薪台大
認殺人犯當乾兒子　超越死刑的思考

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