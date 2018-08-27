新人當主角！台北國賓千萬舞台升級　婚禮堪比巨星演唱會

例如今（ 2018 ）年，斥資打造「北市飯店婚宴最大 LED 電視牆」，畫面呈現的飽和度、亮度和色澤，是傳統投影機無法比擬，讓新人相識相戀的幸福記錄，在 3X8 公尺的電視牆上播映，親朋好友看影片如同欣賞一部愛情電影，一生一次感動呈現。

夢幻又絕美的婚禮，是每對新人最重要的回憶，從婚宴場地、菜色選擇等，許多繁瑣細節都須一一兼顧，還要加入自己的創意與特色，才能呈現帶有幸福微笑的感人時刻。創立超過半世紀的台北國賓飯店，是台灣首家國際觀光大飯店，也是不少民眾用餐、聚會首選，就連許多國家級元首貴賓都是座上賓。但即便如此，業者還是得不斷求新求變，提供軟硬體設施，滿足新人或長輩的需求。

婚禮進場音樂，則是選用「世大運、世界音樂節」等演唱會等級的高規格全新音響；燈光方面，置換 18 盞電腦燈，可依照需求變換 8 種炫麗色彩，在鏡頭上，新人臉部線條更柔和、更上鏡。



▲氣派優雅的場地、精緻美味的佳餚與貼心周到的服務，都是新人選擇婚宴場地的考量因素。（圖／品牌提供）



▲「大型LED 電視牆」，新人相識相戀的幸福記錄，可如愛情文藝電影播放。（圖／品牌提供）

另外，台北國賓飯店提供客製化專案，也可以幫新人節省婚顧預算，直接以一條龍服務完成婚顧服務。包含由甜點打造專屬閨蜜房、客製新人成長影片、專業舞群伴舞等，可擁有獨一無二專屬自己的婚禮。



▲客製化專案，可以幫新人節省婚顧預算，直接以一條龍服務完成所有服務。（圖／品牌提供）



▲女生最愛的專屬閨蜜房，滿滿的甜點，讓人看了就覺得好幸福。（圖／品牌提供）

美食無疑是婚宴重要的元素，台北國賓飯店主打廣東菜系及川菜系，館內的國賓川菜廳及國賓粵菜廳長久以來備受老饕青睞，更獲得台灣米其林指南推薦殊榮。其中，「鮑汁靈菇虎蹄」以新鮮百靈菇搭配 Q 彈的虎蹄，是道地廣式喜宴菜；經典「 XO 醬帶子」、「鮮蝦腐皮捲」口感、香氣十足，層次顯豐富美味；頂級「翡翠花膠扣鮑魚」做工繁複，豪邁呈現在喜宴桌上氣勢及面子十足。



▲廣東菜系及川菜系，也是許多老饕喜愛的美食。（圖／品牌提供）