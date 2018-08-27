贈獎／入伍前的道別　李鍾碩9月來台倒數中

韓星李鍾碩因戲劇上亮眼的表現，除了韓國，也成功擄獲不少外國粉絲芳心，曾三度訪台的他，也將於9月9日四度來台，不過南韓兵役法8月修改後，最晚入伍年齡確定從30歲下修至28歲，這也影響到了1989年出生的李鍾碩，此趟訪台正是他入伍前最後一次。而《NOWnews今日新聞》將送出2組李鍾碩台北見面會門票，來回饋讀者。

從2010年客串《秘密花園》、2011年出演喜劇《High Kick！短腿的反擊》與女神Khrystal打鬧、2012年的《學校2013》與金宇彬展兄弟情，2013年的《聽見你的聲音》、2014年的《異鄉人醫生》與《皮諾丘》，2016年的《W－兩個世界》，最後來到去年新作《當你沉睡時》，從出道以來，李鍾碩幾乎每年都有影劇作品，值得一提的是，這些電視劇幾乎叫好又叫座，不但出道初期演藝之路順遂，後期的表現也讓他成功奠定一線男星地位。