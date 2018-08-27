贈獎／入伍前的道別　李鍾碩9月來台倒數中

韓星李鍾碩因戲劇上亮眼的表現，除了韓國，也成功擄獲不少外國粉絲芳心，曾三度訪台的他，也將於9月9日四度來台，不過南韓兵役法8月修改後，最晚入伍年齡確定從30歲下修至28歲，這也影響到了1989年出生的李鍾碩，此趟訪台正是他入伍前最後一次。而《NOWnews今日新聞》將送出2組李鍾碩台北見面會門票，來回饋讀者。
從2010年客串《秘密花園》、2011年出演喜劇《High Kick！短腿的反擊》與女神Khrystal打鬧、2012年的《學校2013》與金宇彬展兄弟情，2013年的《聽見你的聲音》、2014年的《異鄉人醫生》與《皮諾丘》，2016年的《W－兩個世界》，最後來到去年新作《當你沉睡時》，從出道以來，李鍾碩幾乎每年都有影劇作品，值得一提的是，這些電視劇幾乎叫好又叫座，不但出道初期演藝之路順遂，後期的表現也讓他成功奠定一線男星地位。
▲李鍾碩9月9日台北見面會資訊。（圖／華貴娛樂）
雖然演藝成績亮眼，但韓國娛樂圈競爭激烈，新秀輩出，加上近期大幅度修改兵役法，李鍾碩似乎承受不小壓力，因入伍時間的提前，他日前就在見面會上吐露，這些年在事業上遇到瓶頸，覺得要挑到好劇本不容易，演戲也沒有像以前來的快樂，但仍希望當兵前能接到一部好作品，獻給支持他的粉絲，不過他表示，若在當兵期間粉絲遇到更好的偶像，大家可以不用等他，讓粉絲聽聞非常鼻酸。
李鍾碩將於9月9日晚間6點在TICC舉辦粉絲見面會，此趟台北站是他入伍前的最後訪台，粉絲可把握與偶像近距離接觸的機會，更多活動資訊及售票可至華貴娛樂粉絲專頁、拓元售票系統查詢。《NOWnews今日新聞》也準備2組4張的見面會票券回饋讀者，大家可至「NOW娛樂」臉書專頁詳讀抽獎辦法。