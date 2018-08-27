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財經

房市／來自雙北的你　桃園6年移入近13萬人居冠

財經中心／綜合報導2018/08/27 08:00
▲桃園人口淨遷入居冠，預計年底將逾13萬人（圖／信義房屋提供）
▲桃園人口淨遷入居冠，預計年底將逾13萬人（圖／信義房屋提供）

據內政部統計處資料顯示，自2013年起，桃園一直是全國人口淨遷入最多的縣市，統計至今年7月仍然居冠，累計移入將近13萬人，其中來自新北市的人口佔最大宗，可以看出桃園對周邊都會區具有明顯的磁吸效應。

勞動部勞動力發展署的就業機會指標統計，除了雙北市就業機會多外，桃園的求才職缺數逐年增加，也帶動人口往桃園移入。此外高鐵、機捷、捷運等重大交通建設的興建，搭配現有完善的公路網絡，與桃園機場的空港優勢，更進一步提升桃園的產業競爭力。

近年桃園市有許多重劃區釋出，提供較優質的住宅環境與屋齡新穎的大樓可選擇，各項藝文設施與體育場館的興建，搭配既有發展成熟的商圈，桃園市逐漸成為一個宜居的城市，再加上多項優於全國的育兒養老福利政策，讓人口移入或回流桃園。


▲桃園人口近年的增加，主要來自新北市。（圖／信義房屋提供）

就業與生活水準的提升，是否也進一步推升桃園市的房價？信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，桃園升格後的房價雖有緩步增長，但相對於雙北市仍是親民許多，一般的電梯大樓每坪單價約新台幣19萬元，幾乎是新北市的6成、台北市的1/3左右，對於想要成家的青年來說，購屋負擔相較輕鬆一些。

數據顯示，桃園市遷入人口數最多的前兩大熱區為桃園區與中壢區，而跨市移民最多來自雙北市。信義房屋南平藝文店店長林碩茂分析，主因為近來桃園區的重大建設題材利多，房價又相對雙北CP值高，且生活機能成熟，吸引不少跨市通勤的上班族前來落戶。

中壢也因交通重大建設的興建與高鐵青埔特區的發展，成為移居購屋的新亮點。信義房屋中壢海華店店長詹智偉指出，由於中壢區商圈發展成熟，除了吸引雙北族群，更掀起一波周邊觀音、楊梅、新屋、平鎮等工業區的居民跨區換屋的熱潮。可顯見桃園市的優良就業環境與居住條件，持續吸引其他都會區的民眾回流或移入，無形之中也成為房市的重要支撐關鍵。

關鍵字桃園房市新北市人口遷移
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