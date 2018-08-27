名家論壇》陳敏鳳／柯宋會後　柯文哲的支持者將「色」變

郁慕明之前對於國民黨多所批評，對於柯文哲則多有讚美，一般預期新黨本屆台北市長選舉將倒戈支持柯文哲，未料郁慕明周末在黨慶時公開宣布支持丁守中，不過，台灣的統派團體及系統其實早已經被動員支持柯文哲，郁慕明的公開表態是否與真實情況相同，可能還要觀察。

新黨主席郁慕明在周末宣布支持國民黨台北市長候選人丁守中，似乎不如過去預期，新黨會支持柯文哲，而是返回了藍色陣營。但其實在柯文哲近期與親民黨議員合作，與宋楚瑜同框登上了央視後，柯文哲的支持者已經有移動現象，從綠色光譜逐步移向藍色，產生了色變。

中共央視系統連續播出柯文哲個人及與宋楚瑜合作的畫面，如果了解中共運作系統，絕對不會說這只是中共單方的期待，因為央視的決策層級可能超乎想像地高層，尤其與台灣相關事務，如果不是中共對台小組甚至是國安委層次同意，根本不可能播出，了解中共體系的人都知道央視是釋出了重大訊號。

柯文哲與中共的關係到了什麼地步，外面可能也霧裡看花，有人說只是中共單方期待，不代表柯文哲一定會選總統，也不一定代表選總統就會跟宋楚瑜搭配。不過，也有一些消息指出，不管是黨名或者搭配人選，雙方都是可商可量的地步，但因為時程並沒有走到那裡，目前也無法証實。

但，柯文哲與宋楚瑜的合作是勢所必然，宋楚瑜是不是要搭配副手，也許只是選項之一，柯文哲考量年輕選票不會找到一位政壇老手成為搭配人選，但以政壇目前的情況來說，可以為柯文哲這種單兵作業的人，組成為團隊決策及溝通對美關係，親民黨的宋楚瑜絕對是當今政壇獨一無二的人選，屆時親民黨與柯成立的政黨如何重整，又可能再次衝擊橘營的內部。目前的發展，柯不會加入親民黨，一定另組新的政黨。

柯宋合作的調子出現之後，以前還在柯陣營游移的綠營基層，很多都紛紛歸隊，雖然有人表面上不承認自己曾經支持的柯文哲會倒向中共，只推說柯文哲的做人及認同卡失敗，事實上，央視的助攻絕對對綠營發揮了很大的影響力。

當然，因為民進黨候選人姚文智的民調有增，但還是在低檔，很多綠營也許目光離開了柯文哲，但會不會回到姚文智身上，還需要努力。目前看來，綠營還是很多人選擇不投票，有人甚至連議員也想要棄投，整個台北市民進黨選情，還有待努力，８月25日蔡英文原本要跟姚文智登虎山，但因南部雨災打亂步驟，下周又有大雨將下，何時姚文智和蔡英文可以同框，還要看老天爺的臉色。

至於丁守中在選戰中仍然沒有突破的作法，可是一旦綠營拉高回歸率，柯文哲又無法從藍營立刻補回，那丁守中仍可能因為綠柯互打而獲利，只是前提要守 住基本盤才行，以目前競選團隊跟黨中央意見相左情況，只能說局勢還在隧道中，沒有看見亮光。

●作者：陳敏鳳／資深媒體人

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