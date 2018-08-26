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即時跑馬燈美佛州電競大賽傳槍響　4死11傷【西進卡位】博士過多　難謀職遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
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NOW早報／美佛州驚傳大規模槍擊　4死11傷

編輯中心／綜合報導2018/08/27 06:58
▲美國時間 26 日下午 2 時左右，位於佛羅里達州的傑克遜維爾（Jacksonville）大型購物中心驚傳大規模槍擊案。（圖／達志影像／美聯社 , 2018.8.27）
▲美國時間 26 日下午 2 時左右，位於佛羅里達州的傑克遜維爾（Jacksonville）大型購物中心驚傳大規模槍擊案。（圖／達志影像／美聯社 , 2018.8.27）

今日天氣／中南部豪、大雨特報

中央氣象局昨（26）日晚間針對中南部、東部一共 10 個縣市發布豪、大雨特報。今、明（27 日、28 日）2 天受到低壓帶及西南氣流的影響，台灣中南部、東南部等地區將出現陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的可能。尤其是南部地區，將有局部豪雨以上等級的降雨機率；其他地區包括澎湖、金門、馬祖亦有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率。

美佛州驚傳大規模槍擊　至少 4 死 11 傷

美國時間 26 日下午 2 時左右，位於佛羅里達州的傑克遜維爾（Jacksonville）大型購物中心驚傳大規模槍擊案，至少造成 4 死 11 人傷。據了解，當地正在舉行一場電競大賽，槍手疑是一名在比賽中落敗的選手；當地警方指出，這名白人男性槍手目前已經死亡，為開槍射殺數人後舉槍自戕。

蔡英文坐車勘災引眾怒！網：高雄變天機會高

連日豪雨讓中南部傳出許多淹水災情，總統蔡英文 25 日南下嘉義勘災，卻搭著雲豹裝甲車前往淹水區，讓災民怒嗆：「總統下來走！」有 PTT 鄉民認為，民進黨鐵票倉高雄的選情岌岌可危，「變天」機會恐怕很高。


雨彈襲台釀災，嘉義地區淹水災情嚴重，總統蔡英文（中）25 日南下嘉義朴子勘災、慰問災民。中央社記者黃國芳攝 107 年 8 月 25 日

陳定南勘災照瘋傳！網讚：最後聖人

連日大雨轟炸中南部地區，造成各地嚴重災情。總統蔡英文 25 日南下嘉義勘災，卻因乘坐在雲豹甲車上燦笑揮手，引來現場災民不滿怒嗆：「總統妳下來走走看！」有網友回想起 30 年前，時任宜蘭縣長陳定南勘災的情況，與現今蔡總統的勘災景象形成了強烈對比，引發討論。

空拍揭北門慘況　居民：被遺忘的地方

連日暴雨橫掃南台灣，高雄、台南、屏東等地淹水災情頻傳，多處更成「汪洋一片」，令民眾既無奈又無助。大雄空拍團隊昨（ 25 ）日冒雨挺進台南市北門區淹水村莊，發現部分區域淹水狀況比八八風災更慘重，食物補給和救援行動卻顯得緩慢無援，從拍下的畫面可見，錦湖社區、北門國中無處不淹，讓當地居民無奈嘆：「身處被遺忘的地方啊！」


錦湖社區數十年來逢雨必淹，食物補給和救援行動卻緩慢無援。（圖／大雄空拍提供）

中華成棒隊亞運力退南韓

中華隊在印尼雅加達亞運首戰面對實力堅強，全職業一軍等級的南韓隊，靠著隊長林加祐轟出 2 分砲，先發投手吳昇峰 5 局失 1 分，王宗豪、王政浩順利守成下，終場以 2:1 擊敗南韓，睽違 13 年，再度於亞運擊敗南韓。

戴資穎照片神預言金牌得主

羽球「世界球后」戴資穎 10 日在 IG 上張貼的合照，竟巧合地形成「金牌預言」，照片當中的成員郭婞淳、李智凱、文姿云全部在亞運奪金，目前只剩下小戴自己尚未奪金。


戴資穎照片神預言。（圖／取自戴資穎 IG)

狄鶯救子代價驚人！罰金恐燒 1 億

藝人狄鶯、孫鵬的 18 歲獨子孫安佐，今年 3 月因揚言掃射校園，涉嫌恐攻被逮捕，至今已遭囚約 153 天，全案層級更升高至聯邦機關，將於美國時間本月 28 日召開認罪庭；孫安佐最重恐遭判處 10 年有期徒刑、罰款 25 萬美金（折合新台幣約 770 萬元）。

Jolin：「你只看我奶罩」　阿信瞬間石化

台灣天團五月天「人生無限公司」巡演，一連 3 天於北京鳥巢開唱，第 2 場嘉賓請到天后蔡依林（Jolin）助陣，一同合唱《天空》與《你不是真正的快樂》等歌曲。蔡依林開玩笑問阿信：「我今天穿得好嗎？」阿信則回想兩人在台北合作時，她的性感造型，Jolin 則冷不防調侃：「然後你只看著我的奶罩。」


蔡依林（左）取笑阿信只看她奶罩。（圖／相信音樂，2018.08.26）

分屍嫌遭起底！刺青師、外師淪殺人魔

加拿大籍男子 Ryan 日前慘遭殺害分屍並棄置在永和中正橋旁河堤。警方追查後，逮捕 30 歲非裔美籍男子 Ewart Odane Bent ，以及購買凶刀的 21 歲台灣籍吳姓男子，經新北地檢署複訊並向法院聲請羈押，裁定 Bent 收押禁見，吳男 30 萬交保並限制住居、出境出海。另外，俄羅斯籍凶嫌「孫武生」（ OZ ）飛往菲律賓藏匿，仍在逃亡中。

【 NOWnews 今日新聞 】 提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：0800-788-995(0800-請幫幫-救救我)
※ 張老師專線：1980
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偉晉從軍前站台陳葦廷簽唱會

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