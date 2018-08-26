台南半小時連2震！外牆脫落砸壞車　網嚇喊：不敢睡覺了

「 823 水災」重創南台灣，台南、高雄地區遭暴雨侵襲，淹水災情相當慘重。不料，今（ 26 ）日晚間台南又遇地牛翻身，短短半小時內連 2 震，最大規模達芮氏 3.6 ，最大震度為 4 級，嚇壞不少民眾。此外，一棟三層樓高的透天厝因地震導致外牆水泥塊掉落，砸中路邊車輛，所幸無人受傷。
台南地區晚間 9 時 15 分發生芮氏規模 3.3 地震，過不到 30 分鐘，晚間 9 時 44 分又發生芮氏規模 3.6 地震，最大震度皆為台南永康 4 級。雖然都是小區域地震，但由於地震深度只有 10 公里左右，一陣天搖地動仍讓不少人心有餘悸，還有民眾嚇喊：「聽到『轟』一聲地鳴就馬上震了！」
▲台南今（ 26 ）日晚間連 2 震。（圖／翻攝自中央氣象局）
▲台南今（ 26 ）日晚間連 2 震。（圖／翻攝自中央氣象局）
此外，台南市中西區也傳出小小災情，稍早有民眾報案，指出一輛自小客車引擎蓋遭破壞，警方到場查看後，發現現場掉落一塊長約 30 公分、厚度約 10 公分、重量約 10 公斤的水泥塊，研判是因地震導致透天厝外牆的水泥塊剝落，不慎砸中停放路旁的車輛，所幸並無造成人員受傷。
連續地震又加上剛經歷大水災，讓大批網友紛紛哀嚎「台南這陣子都不平靜」、「太可怕了！晚上不敢睡覺了」、「該不會是大地震的前兆吧」，也有網友分析「能量釋放中，地質因下雨鬆軟，接下來還有西南氣流」，地震文洗版各大社群網站。