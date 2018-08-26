《引爆點》號召上百人淨灘　吳慷仁帶頭身體力行

《引爆點》26日在東北角的萬里頂寮海邊，舉辦特殊的淨灘活動，包含監製馬天宗、導演莊景燊、編劇王莉雯和演員吳慷仁，都到場和將近200位熱情參與的民眾，一起淨化東北角海灘。吳慷仁在聽到有這場特別的活動時，甚至對宣傳工作人員叮嚀說：「超期待海邊淨灘這活動，一定要如期舉辦喔！」

這場淨灘活動，總共來了約200位的民眾參加，眾人不畏夏天天氣炎熱，更有許多民眾在報名時就衝著可以和吳慷仁近距離接觸的機會，吳慷仁也全程參與一個半小時的淨灘活動，雖然汗流浹背上演濕背秀，全程都不喊累。



▲《引爆點》萬里淨灘結束成果豐碩。（圖／牽猴子，2018.08.27）