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娛樂

《引爆點》號召上百人淨灘　吳慷仁帶頭身體力行

記者翁新涵╱台北報導2018/08/27 01:04
▲吳慷仁帶頭淨灘。（圖／牽猴子，2018.08.27）
▲吳慷仁帶頭淨灘。（圖／牽猴子，2018.08.27）

《引爆點》26日在東北角的萬里頂寮海邊，舉辦特殊的淨灘活動，包含監製馬天宗、導演莊景燊、編劇王莉雯和演員吳慷仁，都到場和將近200位熱情參與的民眾，一起淨化東北角海灘。吳慷仁在聽到有這場特別的活動時，甚至對宣傳工作人員叮嚀說：「超期待海邊淨灘這活動，一定要如期舉辦喔！」

這場淨灘活動，總共來了約200位的民眾參加，眾人不畏夏天天氣炎熱，更有許多民眾在報名時就衝著可以和吳慷仁近距離接觸的機會，吳慷仁也全程參與一個半小時的淨灘活動，雖然汗流浹背上演濕背秀，全程都不喊累。


▲《引爆點》萬里淨灘結束成果豐碩。（圖／牽猴子，2018.08.27）

而在三天前金馬初選名單公布後，由吳慷仁擔任男主角的《引爆點》也順利進到複選階段，許多影迷更留言期待吳慷仁能繼《一把青》摘下金鐘影帝、《白蟻：慾望迷網》奪下北影影帝後，在金馬這個華語影壇最高殿堂更上一層樓，有機會將2018金馬影帝的榮耀留在台灣。

《引爆點》描述漁民阿海被發現在一場大規模的抗爭活動中自焚身亡，這場由陳縣長帶領的抗爭迅速成為媒體焦點，阿海成為全國輿論英雄，污染漁村多年的通聯石化也因此遭主管機關勒令停工處分。自焚案的主辦檢察官金敏照不敢輕忽，周建生解剖阿海屍體後發現諸多疑點，他進一步調查發現更多疑問，於是展開調查發現驚人真相。

 

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