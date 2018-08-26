影／《五月天人生無限公司》電影　普遍級變限制級？

天團五月天26日結束在鳥巢體育館的第三場「人生無限公司」演唱會之後，接著便舉行記者會宣布《五月天人生無限公司》3D電影即將在2019年上映，片中將把這次巡演橫跨四大洲共107場巡演的紀錄，全都放進電影裡，並釋出首支預告片。

對於這次的3D電影，石頭表示要把演唱會上的熱情和經歷呈現給大家，而且只有3D才能把這種感覺真實傳遞，還開玩笑說只有3D才能身歷其境到「像是坐在冠佑大腿上！」冠佑則表示連他們自己都沒有看過全部演唱會的影片，因此看到預告時全身都起了雞皮疙瘩，並透露電影會剪進許多感動和開心的地方。阿信也表示，電影裡也會有很多演唱會看不到的畫面和彩蛋。