NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家金視獎金視大小事色區
即時跑馬燈美佛州電競大賽傳槍響　4死11傷【西進卡位】博士過多　難謀職遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
娛樂

影／《五月天人生無限公司》電影　普遍級變限制級？

記者翁新涵╱北京報導2018/08/27 01:21
▲《五月天人生無限公司》3D電影，會有很多演唱會看不到的畫面和彩蛋。（圖／相信音樂，2018.08.27）
▲《五月天人生無限公司》3D電影，會有很多演唱會看不到的畫面和彩蛋。（圖／相信音樂，2018.08.27）

天團五月天26日結束在鳥巢體育館的第三場「人生無限公司」演唱會之後，接著便舉行記者會宣布《五月天人生無限公司》3D電影即將在2019年上映，片中將把這次巡演橫跨四大洲共107場巡演的紀錄，全都放進電影裡，並釋出首支預告片。

對於這次的3D電影，石頭表示要把演唱會上的熱情和經歷呈現給大家，而且只有3D才能把這種感覺真實傳遞，還開玩笑說只有3D才能身歷其境到「像是坐在冠佑大腿上！」冠佑則表示連他們自己都沒有看過全部演唱會的影片，因此看到預告時全身都起了雞皮疙瘩，並透露電影會剪進許多感動和開心的地方。阿信也表示，電影裡也會有很多演唱會看不到的畫面和彩蛋。


▲《五月天人生無限公司》3D電影，會有很多演唱會看不到的畫面和彩蛋。（圖／相信音樂，2018.08.27）

至於最令五迷印象深刻，他們五人在台上打屁哈拉的片段呢？怪獸馬上跳出來說：「台上講話的部分不能播，否則（電影）會從普遍級變限制級！」阿信則提到他們的第十張專輯，「還有一陣子啦，因為接下來還有首爾、曼谷、澳洲場次，到十月這次的tour才會正式結束，都結束後我們會沈澱半年、休息半年、再充電半年，加起來可能有三、四年（笑），反正有一段時間大家不會被我們打擾了。」 

▼《五月天人生無限公司》3D電影預告

關鍵字五月天五月天人生無限公司
吳慷仁帶頭　號召上百人淨灘

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan