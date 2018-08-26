改革草案擬定 南韓的財閥：政府又愛又恨的組織

韓國反托拉斯監管機構為家族企業集團提出了新的規定，使這些財閥更難以忽視少數股東利益。

根據南韓的公平貿易委員會 (FTC) 公布的一份草案，對現有法規的修訂將要求新成立的控股公司在上市子公司的實體中擁有至少 30% 股份，對於非上市子公司至少擁有 50%。目前的最低要求是上市公司的 20% 和未上市的 40%。

預計這些措施將於 11 月向國民議會提出，並符合現任總統文在寅對改革財閥的承諾，這些財團占基準 KOSPI 指數總市值超過 50% 以上。

監管機構週五 (24 日) 在一份聲明中表示，1980 年首次頒布的「壟斷條例和公平貿易法」修正案草案反映了該國經濟環境的變化。