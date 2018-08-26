NAFTA有望週一達成協議 墨西哥：最後階段了

美國和墨西哥準備將於週一 (27 日) 解決他們的北美貿易協定 (NAFTA) 分歧，而加拿大也將有機會重新啟動溝通，為年度貿易提供 1.2 兆美元的談判。

據知情人士透露，過去幾天內，墨西哥和美國之間在汽車和能源等爭議問題上取得了重大突破。與加拿大一樣，在美國總統川普的堅持下三方都已經談判了許久，以徹底改革這項已有 24 年歷史的協議。

川普曾表示，NAFTA 已導致美國損失數十萬工作崗位，他承諾要讓協議改為對美國更有利，否則將退出。川普週六 (25 日) 在推特上表示，美國很快就會與其南部鄰國達成「大貿易協定」。美國貿易代表 Robert Lighthizer 達成的任何協議條款都需要總統的最終批准。