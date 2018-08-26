NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈美佛州電競大賽傳槍響　4死11傷【西進卡位】博士過多　難謀職遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
中央社

李遠哲秀身手 大都會台灣日完美開球

中央社2018/08/27 07:07
中央社 運動 / NOWnews
中央社 運動 / NOWnews

（中央社記者尹俊傑紐約26日專電）前中研院長李遠哲今天為美國職棒大聯盟紐約大都會台灣日開球，秀出70年前打少棒時的身手，精準投進捕手手套。為此練習數天的李遠哲說：「大場面看多了，不會緊張。」

紐約大都會台灣日邁入第14屆，選在大都會下午在主場花旗球場迎戰華盛頓國民隊時舉行。球團今年透過網球好手盧彥勳牽線，邀請1986年獲諾貝爾化學獎的李遠哲開球，駐美代表高碩泰也因促進台美關係貢獻良多，到場接受球團頒獎。

李遠哲熱愛網球，眾所周知，但他其實是先接觸棒球，12歲打少棒時鎮守二壘。身著大都會24號球衣的他首次踏上花旗球場內野，難掩興奮之情，還透露為開球練習好幾天。81歲的李遠哲開球前預告，年紀大了，所以不會投很快，投得準就好。

他站上投手丘後按既定計畫，以完美拋物線將球投進紅中位置，精準控球獲全場觀眾熱烈掌聲。

李遠哲受訪時說，原本可以投得更遠、更快，但為了不要投歪，所以比較保守。他還拿棒球和網球比較，指打網球運用較多手腕力量，但投棒球若腕力用太多，很容易投出挖地瓜球，投球時手臂力量要往前推，才能投進理想位置。

高碩泰形容，李遠哲身為總統府資政，不僅是台灣之光，也是代表台灣的聲音和面孔，今天在大都會台灣日擔任嘉賓，完美開球，對促進台美民間交流有非常重大的意義。

大都會球團今年還邀請創團近90年的歌仔戲團明華園，在場外戲台表演傳統劇碼「八仙過海」，團員還以獨樹一幟的造型，於球賽開打前帶領民眾在外野繞場。交通部觀光局吉祥物「喔熊」也穿梭球場與球迷互動，並參與中場以台灣為主題的機智問答贈獎活動。

為替台灣日暖身，大都會近幾場比賽都贈送袖子上印有Taiwan字樣的T恤，花旗球場今天也在大螢幕播放台灣鐵道旅遊、親山觀光宣傳短片，並搭配環繞看台的LED螢幕打上Taiwan字樣，卯足全力向紐約球迷介紹台灣觀光。

來自台灣的大都會隊亞洲市場負責人王偉成耗費整整一年籌備活動，他表示，400多名僑胞共襄盛舉，讓今年台灣日人氣沸騰，尤其李遠哲支持體育，也樂意到海外替台灣發聲，讓活動獲得熱烈迴響，令他十分感動。（編輯：陳俊碩）1070827

高雄市27日上班上課莊恆盛投書丹麥媒體 籲支持...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan