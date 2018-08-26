李遠哲秀身手 大都會台灣日完美開球

（中央社記者尹俊傑紐約26日專電）前中研院長李遠哲今天為美國職棒大聯盟紐約大都會台灣日開球，秀出70年前打少棒時的身手，精準投進捕手手套。為此練習數天的李遠哲說：「大場面看多了，不會緊張。」

紐約大都會台灣日邁入第14屆，選在大都會下午在主場花旗球場迎戰華盛頓國民隊時舉行。球團今年透過網球好手盧彥勳牽線，邀請1986年獲諾貝爾化學獎的李遠哲開球，駐美代表高碩泰也因促進台美關係貢獻良多，到場接受球團頒獎。

李遠哲熱愛網球，眾所周知，但他其實是先接觸棒球，12歲打少棒時鎮守二壘。身著大都會24號球衣的他首次踏上花旗球場內野，難掩興奮之情，還透露為開球練習好幾天。81歲的李遠哲開球前預告，年紀大了，所以不會投很快，投得準就好。