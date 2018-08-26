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即時跑馬燈美佛州電競大賽傳槍響　4死11傷【西進卡位】博士過多　難謀職遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
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美佛州電競大賽槍擊4死11傷　槍手疑為落敗選手

國際中心／綜合報導2018/08/27 07:19
▲美國時間 26 日下午 2 時左右，位於佛羅里達州的傑克遜維爾（Jacksonville）大型購物中心驚傳大規模槍擊案。（圖／達志影像／美聯社 , 2018.8.27）
▲美國時間 26 日下午 2 時左右，位於佛羅里達州的傑克遜維爾（Jacksonville）大型購物中心驚傳大規模槍擊案。（圖／達志影像／美聯社 , 2018.8.27）

美國當地時間 26 日下午 2 時許，位於佛州傑克遜維爾（Jacksonville）的一間大型購物中心「傑克遜維爾碼頭」（Jacksonville Landing）驚傳大規模槍擊事件，造成至少 4 死 11 人傷。據了解，當地正在舉行電競大賽，而根據其他參賽選手表示，槍手疑是在比賽中落敗的選手，他在槍擊後已自戕身亡。

綜合美國媒體報導，案發當時，購物中心內正在大型電競錦標賽的預賽，突然間槍手闖進會場開槍攻擊 5 人，造成至少 4 死 11 傷，現場不斷傳出槍響聲與尖叫聲。


美國佛州傑克遜維爾（Jacksonville）的大型購物中心「傑克遜維爾碼頭」（Jacksonville Landing）驚傳大規模槍擊事件。（圖／達志影像／美聯社 , 2018.8.27）

根據現場生還的目擊者表示，當時就躲在購物中心的廁所中，聽見至少 20 聲槍響；另有一名電競賽的參賽者透過推特指出，槍手疑是一名在比賽中落敗的選手，他「鎖定了一些人」攻擊。

報導指出，當地警方表示，目前確定槍手為一名白人男性，而他在槍擊後已於現場自戕身亡。

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