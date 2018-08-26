美佛州電競大賽槍擊4死11傷　槍手疑為落敗選手

美國當地時間 26 日下午 2 時許，位於佛州傑克遜維爾（Jacksonville）的一間大型購物中心「傑克遜維爾碼頭」（Jacksonville Landing）驚傳大規模槍擊事件，造成至少 4 死 11 人傷。據了解，當地正在舉行電競大賽，而根據其他參賽選手表示，槍手疑是在比賽中落敗的選手，他在槍擊後已自戕身亡。

綜合美國媒體報導，案發當時，購物中心內正在大型電競錦標賽的預賽，突然間槍手闖進會場開槍攻擊 5 人，造成至少 4 死 11 傷，現場不斷傳出槍響聲與尖叫聲。