美佛州電競大賽槍擊4死11傷　槍手疑為落敗選手

美國當地時間 26 日下午 2 時許，位於佛州傑克遜維爾（Jacksonville）的一間大型購物中心「傑克遜維爾碼頭」（Jacksonville Landing）驚傳大規模槍擊事件，造成至少 4 死 11 人傷。據了解，當地正在舉行電競大賽，而根據其他參賽選手表示，槍手疑是在比賽中落敗的選手，他在槍擊後已自戕身亡。
綜合美國媒體報導，案發當時，購物中心內正在大型電競錦標賽的預賽，突然間槍手闖進會場開槍攻擊 5 人，造成至少 4 死 11 傷，現場不斷傳出槍響聲與尖叫聲。
▲美國佛州傑克遜維爾（Jacksonville）的大型購物中心「傑克遜維爾碼頭」（Jacksonville Landing）驚傳大規模槍擊事件。（圖／達志影像／美聯社 , 2018.8.27）
根據現場生還的目擊者表示，當時就躲在購物中心的廁所中，聽見至少 20 聲槍響；另有一名電競賽的參賽者透過推特指出，槍手疑是一名在比賽中落敗的選手，他「鎖定了一些人」攻擊。
報導指出，當地警方表示，目前確定槍手為一名白人男性，而他在槍擊後已於現場自戕身亡。
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