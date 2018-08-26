美股入秋 貿易問題、制裁伊朗和期中選舉是諸多動盪因

今年股市動盪的最大原因包括多項可能引發經濟衰退的因素：美中貿易戰。川普上週對另外 160 億美元的中國商品加徵 25% 的關稅，北京也立即進行了相等報復。

這一次，股市和經濟正以高點步入秋天。標準普爾 500 指數在上週五攀升至歷史新高，距 3000 點僅有 4% 的距離。道瓊指數也距 1 月底的紀錄高點不遠。

從與中國的貿易戰到對伊朗的石油制裁和期中選舉，未來幾個月股市還有幾場大戲可看，更別談川普總統的法律問題了。因此，2008 年金融危機的 10 週年紀念，絕對不會平靜。

華府誓言對另外 2000 億美元的商品加徵關稅。中國已經表示會回擊，但它已經沒有美國商品可以再加徵關稅了。

好消息是雙方仍在談判，留下突破的期望。中國商務部上週五表示，上週在華盛頓舉行的會談具有「建設性和坦誠性」，雙方將保持聯繫。

摩根大通基金首席全球策略師 David Kelly 表示，「貿易戰是破壞性實在太強，因此政治壓力最終會導致談判協議。」

貿易對立有可能加劇通貨膨脹，同時減緩經濟成長，使聯準會 (Fed) 陷入困境。

Fed 正在討論今年是否再升息兩次，這一結果可能引起川普的憤怒，川普一再抱怨 Fed 主席鮑爾。此外，Fed 的升息也助長了土耳其和阿根廷等新興市場的風暴。

儘管美國經濟強勁，但鮑爾肯定知道華爾街最慣用的經濟衰退指標已閃現黃燈。殖利率曲線，即 2 年期和 10 年期國債利率之間的利差，上周達到金融危機後的低點。

殖利率曲線扁平化表明 Fed 可能升息過快。在幾乎每次衰退之前，殖利率曲線都已反轉，也就是短期利率高於長期利率。

與此同時，川普政府對伊朗的石油制裁計劃於 11 月初生效。世界第五大原油生產國產出石油的損失將給供應不足的油市帶來進一步的壓力。石油輸出國家組織 (OPEC) 可能在 12 月初維也納會議時被迫採取行動。

然後是政治，正如 2016 年一樣，是最大的不確定因素。

沒有人確切知道川普的法律動盪將如何影響期中選舉。但最近的民意調查顯示民主黨人很有可能重新奪回眾議院。這引發了可能彈劾川普的的廣泛預期。

川普已經警告，對他彈劾股市將會「崩盤」。雖然說崩盤有些牽強，有關彈劾的議題將會是未來股市發展的另一個障礙。