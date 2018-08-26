保密防諜 日官方採購通訊器材擬拒兩家中企商品

（中央社記者楊明珠東京27日專電）日本政府在採購通訊器材時，考慮排除中國的華為與中興通訊（ZTE）的電信產品，理由是基於安全保障的考量。
日本產經新聞報導，日本政府打算，在政府機關採購電信設備的標案時，將排除中國的華為與中興通訊。這項作法是與美國、澳洲等同調。排除這兩家中國企業電信產品的理由是認為在安全保障上有很強的危機感。
美國政府禁止政府機關的設備使用華為與中興通訊的產品。澳洲政府禁止這兩家中國企業的產品參加第5代（5G）手機通訊事業的投標。
美國眾議院情報特別委員會於2012年的報告指出，華為與中興通訊這兩家公司與共產黨、人民解放軍有密切關係，可能與間諜工作有關。
今年5月美國國防部宣布禁止華為與中興通訊的手機等產品在美軍基地內販售。主要為防止中國當局將這些手機當成竊聽器，竊取情報。
產經報導，鑑於這些狀況，日本政府打算與美、澳等國同調，已開始在檢討具體的對策。負責資訊安全的日本政府相關人士強調，一定要訂出規範，公家機關擬定的方針，也可能成為民間部門的指針。
日本政府內部正在研議，對於參與採購的標案資格，設有資訊安全的嚴格標準，不符合資格的企業不得參與投標。如果政府設定確保安全功能的統一標準，採購的標案就可排除華為和中興電訊。
報導說，但有人擔憂，日本首相安倍晉三可能今年10月訪問中國，日本政府採購排除華為和中興通訊的產品，可能影響到中日關係逐漸改善的氣氛。日本政府相關人士說，應該不會在確保安全功能的統一標準中明載中國的國名或企業名稱。（編輯：陳俊碩）1070827