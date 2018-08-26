保密防諜 日官方採購通訊器材擬拒兩家中企商品

（中央社記者楊明珠東京27日專電）日本政府在採購通訊器材時，考慮排除中國的華為與中興通訊（ZTE）的電信產品，理由是基於安全保障的考量。

日本產經新聞報導，日本政府打算，在政府機關採購電信設備的標案時，將排除中國的華為與中興通訊。這項作法是與美國、澳洲等同調。排除這兩家中國企業電信產品的理由是認為在安全保障上有很強的危機感。

美國政府禁止政府機關的設備使用華為與中興通訊的產品。澳洲政府禁止這兩家中國企業的產品參加第5代（5G）手機通訊事業的投標。

美國眾議院情報特別委員會於2012年的報告指出，華為與中興通訊這兩家公司與共產黨、人民解放軍有密切關係，可能與間諜工作有關。