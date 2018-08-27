台股盤前－3大議題牽動神經 上攻要突圍低量困境

中美貿易談判未有明顯進展，加上全球局勢變局干擾，影響盤面投資信心，台股上周持續於年線附近整理，外資現貨仍以賣超居多，期貨部位則減碼至近 3.2 萬口。台股近期受到國際資金外移影響下，OTC 指數跌破季線與年線，波動幅度加大，大盤指數則維持年線附近，量能不足下，推估區間整理機率較大。

台股上周反彈站回年線，收 10809 點，周線上漲 118 點、終結連三黑，不過明顯量縮，上週的 5 個交易日，成交量都沒有超過 1200 億元，最後 3 個交易日更是都低於千億元。法人指出，台股本周要觀察重量級公司法說會、美國加徵關稅聽證會及 MSCI 權重生效等三大議題，短線大盤要反彈上攻需要靠量能放大。

今天觀盤重點，鴻海一年多來蒸發 7000 億元，半年報又「三率三降」，讓股東心慌慌，鴻海為了衝刺業績，集團旗下各次集團本周起將陸續召開會員大會，今天由 FG 科技服務次集團領頭登場，這也是 FII（富士康工業互聯網）6 月 8 日於 A 股掛牌後，一線主管首次全員出席，並召開兩岸同步的動員大會。

加上蘋果新 iPhone 問世倒數，鴻海旗下 iPhone 最重要生產據點鄭州廠區，近期大動作翻倍提高部分單位網路報名入職招工獎金，業界認為，此次動作，反映實際生產需求優於預期，因此大幅加碼獎金吸引新血加入量產行列。

中華電信土地資產活化將全面動起來，據了解，中華電信已選定三塊自有土地，將由子公司光世代建設公司負責建造三座智慧辦公大樓，另外三塊自有土地則開發為社會住宅大樓，合計總投資金額 70∼80 億元。

台灣智慧顯示器暨觸控展本周開幕，受到面板價量俱揚、以及部分零組件供應吃緊影響，預期 LCD、LED、設備、材料與觸控等族群，可望迎接第 3 季旺季行情，若年底耶誕節電視銷售不錯，旺季行情有機會看到年底。LCD 與 LED 族群包括面板的友達、群創、華映及元太，LED 的晶電與隆達，偏光片的明基材與奇美材，設備的志聖與均豪，背光模組的瑞儀與中光電，觸控的 GIS-KY 與 TPK-KY 等。

整體來說，台股上周以傳產族群為主攻主力，龍頭與集團股又相對突出。展望台股後勢，貿易戰進入白熱化，震盪加劇，不過，大盤四度回測年線均獲反彈，顯見下檔支撐力道強勁，未來國際市場若無利空衝擊，只要攻擊量回溫，要站穩年線乃至於收復上方套牢區依舊可期待。