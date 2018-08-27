韓國瑜：縮小城鄉差距　讓高雄鄉下的孩子有競爭力

國民黨高雄市長參選人韓國瑜昨（26）日深入大社，到芭樂、蜜棗果園勘災，還分別跟大社的鄉親、果農舉行座談，韓國瑜說，他的個性什麼都不怕，就怕「漏氣」做不好，被人背後說閒話，未來當選市長，他一定會致力縮小城鄉差距，並讓原本是高雄鄉下的孩子有競爭力。

韓國瑜在高雄市議員參選人許慧玉、吳利成、大社農會總幹事陳宏誠等人的陪同下，前往大社農民張勝賓的果園探視災損。張勝賓說，他種植了一甲地的芭樂，這次大雨大約造成三成災損。

針對農業的災害補助，韓國瑜指出，過去政府曾推動「95機制」，若天災來襲，政府會補助95％的生產成本給農民，可惜這項措施後來被取消了，現在農業天然災害的現金救助常常是隨機應變，或是在民意壓力才啟動，不如以往「95機制」的補助制度化。