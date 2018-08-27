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韓國瑜：縮小城鄉差距　讓高雄鄉下的孩子有競爭力

記者許高祥／高雄報導2018/08/27 11:45
▲韓國瑜深入大社，到芭樂、蜜棗果園勘災。（圖／記者許高祥攝）
▲韓國瑜深入大社，到芭樂、蜜棗果園勘災。（圖／記者許高祥攝）

國民黨高雄市長參選人韓國瑜昨（26）日深入大社，到芭樂、蜜棗果園勘災，還分別跟大社的鄉親、果農舉行座談，韓國瑜說，他的個性什麼都不怕，就怕「漏氣」做不好，被人背後說閒話，未來當選市長，他一定會致力縮小城鄉差距，並讓原本是高雄鄉下的孩子有競爭力。

韓國瑜在高雄市議員參選人許慧玉、吳利成、大社農會總幹事陳宏誠等人的陪同下，前往大社農民張勝賓的果園探視災損。張勝賓說，他種植了一甲地的芭樂，這次大雨大約造成三成災損。

針對農業的災害補助，韓國瑜指出，過去政府曾推動「95機制」，若天災來襲，政府會補助95％的生產成本給農民，可惜這項措施後來被取消了，現在農業天然災害的現金救助常常是隨機應變，或是在民意壓力才啟動，不如以往「95機制」的補助制度化。

此外，一位媽媽聲淚俱下向韓國瑜表示，她的孩子想要留在高雄，但找不到好的工作，一個月兩萬多的低薪，讓她的孩子必須北漂，她拜託韓國瑜未來要幫助高雄的下一代可以留在家鄉工作。

大社農會總幹事陳宏誠表示，韓國瑜擔任北農總經理時，因為拍賣農產品價格控制得宜，大社蜜棗價格最高曾經每公斤賣到1200元，現在大家聽起來像是天價，但韓國瑜就是辦得到，最近聽說韓國瑜在研究高雄如何種植中藥等高經濟作物，他有信心，韓國瑜一定有辦法可以改善高雄農民的生活。

韓國瑜說，他臉皮很薄，什麼都不怕，就怕做不好，背後被人批評指指點點，他認為高雄的經濟一定要大幹一場，很簡單一句話就是「東西出得去，人進得來」，他絕對有信心可以幫農漁產品拿到訂單，吸引投資客來高雄，高雄有最好的農漁產品，只要政府可以幫忙拿得到訂單，農民蝦米攏不驚。

對於高雄的城鄉差距越來越大，韓國瑜表示，以往道路、路燈等基層建設，鄉鎮就可以自行處理，縣市合併後，反而要層層簽報到工務局，效率也變差。他承諾，未來當選市長，一定會幫農民拿訂單、提高偏鄉的醫療，他還會推動雙語教育，同時向校園毒品宣戰，讓原本高雄鄉下的孩子有競爭力。
 

關鍵字韓國瑜95機制大社農會
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