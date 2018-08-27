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亞運／亞運奪金夢碎　印尼混雙女皇遺憾退役

記者黃建霖／綜合報導2018/08/27 08:33
▲Liliyana Natsir(左)。（圖／美聯社／達志影像）
▲Liliyana Natsir(左)。（圖／美聯社／達志影像）

隨著昨天於混雙4強戰不敵大陸組合黃雅瓊/鄭思維，印尼傳奇混雙名將Lilyana Natsir也將帶著一些遺憾離開球場，此前她曾表示本屆亞運將是他生涯的最後一戰。

即將滿33歲的Natsir，在羽球賽場上爭戰多年，大陸球迷戲稱她從「高凌打到陳清晨」。生涯拿過4座世錦賽冠軍，以及一面奧運金牌，幾乎所有大賽都有輝煌的戰績，但卻獨缺一面亞運金牌。

這一次在家鄉雅加達作戰，Natsir去年時就表示，自己非常渴望能替印尼拿下亞運混雙的冠軍，並希望自己在那時仍保持在世界一流的水平，也將在亞運會後正式退役。而為了保持狀態，他們甚至還放棄了今年的世錦賽。

不過在昨天她和搭檔Tontowi Ahmad，面對年輕力壯的大陸組合，卻在對手的強力速度衝擊下兵敗如山倒，以13:21先丟掉一局，第2局他們雖然找回水準，但卻也為時已晚，以18:21在自家主場球迷面前遭淘汰。

但儘管最後一戰沒有好的結局，不過Natsir早已經不必再證明什麼，大陸羽球名將蔡贇曾經對她做出「就算輸球大家也都認為她打的好」的評價，足見其在混雙的實力及成就。

「當然我會想念這些時刻，尤其是作為東道主。球迷不可思議，給予難以置信的支持，我會懷念那些日子。」Natsir說，她在退役後，將專注在商業上。

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