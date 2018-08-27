亞運／亞運奪金夢碎　印尼混雙女皇遺憾退役

隨著昨天於混雙4強戰不敵大陸組合黃雅瓊/鄭思維，印尼傳奇混雙名將Lilyana Natsir也將帶著一些遺憾離開球場，此前她曾表示本屆亞運將是他生涯的最後一戰。

即將滿33歲的Natsir，在羽球賽場上爭戰多年，大陸球迷戲稱她從「高凌打到陳清晨」。生涯拿過4座世錦賽冠軍，以及一面奧運金牌，幾乎所有大賽都有輝煌的戰績，但卻獨缺一面亞運金牌。

這一次在家鄉雅加達作戰，Natsir去年時就表示，自己非常渴望能替印尼拿下亞運混雙的冠軍，並希望自己在那時仍保持在世界一流的水平，也將在亞運會後正式退役。而為了保持狀態，他們甚至還放棄了今年的世錦賽。