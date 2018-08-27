陸股跌破10年線 投信：長期買點浮現

（中央社記者田裕斌台北27日電）近期上證指數跌破10年平均成本線2742點，市場情緒悲觀，不過投信認為，以過去陸股經驗判斷，技術面已接近過去長期底部區，短線恐慌反而帶來股價修正後的長線布局良機。

永豐滬深300紅利指數型基金經理人林永祥表示，截至23日，上證指數本益比僅13.48倍，接近過去10年歷史低點，正當投資人觀望之際，近期外資已經透過滬股通、深股通的北上資金連續5周買超A股，中銀國際統計數據也顯示，目前大陸及香港股市的庫藏股買回金額都達到數年來高點，顯示公司管理層相信股票已被超賣。