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中央社

陸股跌破10年線 投信：長期買點浮現

中央社2018/08/27 08:46
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北27日電）近期上證指數跌破10年平均成本線2742點，市場情緒悲觀，不過投信認為，以過去陸股經驗判斷，技術面已接近過去長期底部區，短線恐慌反而帶來股價修正後的長線布局良機。

永豐滬深300紅利指數型基金經理人林永祥表示，截至23日，上證指數本益比僅13.48倍，接近過去10年歷史低點，正當投資人觀望之際，近期外資已經透過滬股通、深股通的北上資金連續5周買超A股，中銀國際統計數據也顯示，目前大陸及香港股市的庫藏股買回金額都達到數年來高點，顯示公司管理層相信股票已被超賣。

此外，今年3月中國大陸證監會正式發布「養老目標證券投資基金指引(試行)」，隨後基金公司開始積極申報，從產品申報受理，目前首批養老目標基金產品已經正式獲得證監會批准，預計將在6個月內募集，以中國大陸人口結構趨勢來看，隨著人口組成逐漸邁向高齡社會，養老目標基金需求十分龐大，預計未來20年，每年可新增規模人民幣3000至4000億元，可望為股市引入長線活水。

林永祥指出，在A股納入MSCI新興市場指數、養老基金入市，以及官方加速推動改革開放資本下，陸股中長期行情相當值得期待，儘管短期市場正處於震盪打底階段，貿易戰變數亦令不少投資人卻步，但是根據上證參考指數過去10年跌落3000點及10年成本線以下情況，長線而言可望有不錯報酬。（編輯：張均懋）1070827

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