澳洲新總理剛上任 自由黨民調創10年新低

（中央社墨爾本27日綜合外電報導）「澳洲人報」（The Australian）今天公布的民調顯示，澳洲人對聯合政府的支持度降至10年來最低。澳洲政壇經歷混亂的一週，24日將滕博爾拉下台，讓莫里森擔任總理。

新聞民意測驗所（Newspoll）的最新民調也顯示，長期落後滕博爾（Malcolm Turnbull）的在野黨勞工黨（Labor）黨魁修頓（Bill Shorten），現在是民眾較屬意的總理。

澳洲政壇經歷一週動盪後，莫里森（ScottMorrison）24日在黨魁改選取代滕博爾，成為自由黨（Liberal）黨魁，為澳洲不到10年來的第6任總理。