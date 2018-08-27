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中央社

澳洲新總理剛上任 自由黨民調創10年新低

中央社2018/08/27 08:47
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社墨爾本27日綜合外電報導）「澳洲人報」（The Australian）今天公布的民調顯示，澳洲人對聯合政府的支持度降至10年來最低。澳洲政壇經歷混亂的一週，24日將滕博爾拉下台，讓莫里森擔任總理。

新聞民意測驗所（Newspoll）的最新民調也顯示，長期落後滕博爾（Malcolm Turnbull）的在野黨勞工黨（Labor）黨魁修頓（Bill Shorten），現在是民眾較屬意的總理。

澳洲政壇經歷一週動盪後，莫里森（ScottMorrison）24日在黨魁改選取代滕博爾，成為自由黨（Liberal）黨魁，為澳洲不到10年來的第6任總理。

新聞民意測驗所民調顯示，在首選票方面，自由黨/國家黨聯盟（Liberal-National Coalition）支持度下滑4個百分點，來到33%；勞工黨與執政聯盟間的兩黨擇一民調，從兩週前的51%對49%擴大到56%對44%，勞工黨聲勢看漲。

莫里森必須在2019年5月前召開聯邦選舉，但選前可能面臨兩個席次改選。滕博爾說過他計劃不久後離開國會，週末辭職的前外交部長畢紹普（Julie Bishop）也可能辭去議員身分。（譯者：張曉雯/核稿：鄭詩韻）1070827

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