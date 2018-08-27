唯一沒放假變「全台獨放」　網友酸屏縣長：臉書被盜了？

中央氣象局指出，西南氣流來襲，本周三（29 日）前恐為中南部地區帶來豪大雨，屏東縣政府在昨（26）日深夜宣布停班課，成為全台唯一放假的縣市，有別於 24 日南台灣暴雨時，屏東縣是唯一未放假的縣市，部分網友對於這個「放假標準」感到很傻眼，紛紛上縣長潘孟安的臉書留言狠酸：「縣長臉書被盜了？」
綜合媒體報導，日前熱帶性低氣壓橫掃南台灣，豪大雨狂炸，引發多處災情頻傳；24 日彰化以南縣市政府皆緊急宣布停班、停課，唯獨同樣風強雨大的屏東市宣布照常上班課，令大批網友湧入屏東縣長潘孟安的臉書留言痛批。
▲屏東在上一波暴雨襲台時亦遭受嚴重災情。（資料圖片／翻攝屏東客運臉書 , 2018.08.24）
昨天深夜，屏東縣政府依據中央氣象局發布的風雨預報資料，認為今天的雨量已達到停止上班上課的標準，因此宣布停班課，變成了全台唯一放假的縣市。許多網友對於這個「放假標準」感到既傻眼又無言，紛紛湧入縣長潘孟安的臉書狠酸：「縣長被盜帳號了嗎？」、「原來是補假啊」、「我這票又回到你這邊了」、「慶祝中華隊贏南韓，放假一天」。
▲屏東縣這次變成全台唯一放假的縣市，網友紛紛上縣長潘孟安的臉書留言狠酸。（圖／翻攝自潘孟安臉書 , 2018.8.27）