唯一沒放假變「全台獨放」　網友酸屏縣長：臉書被盜了？

中央氣象局指出，西南氣流來襲，本周三（29 日）前恐為中南部地區帶來豪大雨，屏東縣政府在昨（26）日深夜宣布停班課，成為全台唯一放假的縣市，有別於 24 日南台灣暴雨時，屏東縣是唯一未放假的縣市，部分網友對於這個「放假標準」感到很傻眼，紛紛上縣長潘孟安的臉書留言狠酸：「縣長臉書被盜了？」

綜合媒體報導，日前熱帶性低氣壓橫掃南台灣，豪大雨狂炸，引發多處災情頻傳；24 日彰化以南縣市政府皆緊急宣布停班、停課，唯獨同樣風強雨大的屏東市宣布照常上班課，令大批網友湧入屏東縣長潘孟安的臉書留言痛批。