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唯一沒放假變「全台獨放」　網友酸屏縣長：臉書被盜了？

編輯中心／綜合報導2018/08/27 09:12
▲屏東縣長潘孟安日前會同屏東市代理市長程清水視察萬年溪整治工程。（資料圖片／記者陳宗傑攝 ,2018.08.23）
▲屏東縣長潘孟安日前會同屏東市代理市長程清水視察萬年溪整治工程。（資料圖片／記者陳宗傑攝 ,2018.08.23）

中央氣象局指出，西南氣流來襲，本周三（29 日）前恐為中南部地區帶來豪大雨，屏東縣政府在昨（26）日深夜宣布停班課，成為全台唯一放假的縣市，有別於 24 日南台灣暴雨時，屏東縣是唯一未放假的縣市，部分網友對於這個「放假標準」感到很傻眼，紛紛上縣長潘孟安的臉書留言狠酸：「縣長臉書被盜了？」

綜合媒體報導，日前熱帶性低氣壓橫掃南台灣，豪大雨狂炸，引發多處災情頻傳；24 日彰化以南縣市政府皆緊急宣布停班、停課，唯獨同樣風強雨大的屏東市宣布照常上班課，令大批網友湧入屏東縣長潘孟安的臉書留言痛批。


屏東在上一波暴雨襲台時亦遭受嚴重災情。（資料圖片／翻攝屏東客運臉書 , 2018.08.24）

昨天深夜，屏東縣政府依據中央氣象局發布的風雨預報資料，認為今天的雨量已達到停止上班上課的標準，因此宣布停班課，變成了全台唯一放假的縣市。許多網友對於這個「放假標準」感到既傻眼又無言，紛紛湧入縣長潘孟安的臉書狠酸：「縣長被盜帳號了嗎？」、「原來是補假啊」、「我這票又回到你這邊了」、「慶祝中華隊贏南韓，放假一天」。


屏東縣這次變成全台唯一放假的縣市，網友紛紛上縣長潘孟安的臉書留言狠酸。（圖／翻攝自潘孟安臉書 , 2018.8.27）

關鍵字全台獨放放假潘孟安屏東縣
台南暴雨又連2震！網嚇：不敢睡了千萬舞台設備　打造巨星等級婚禮

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