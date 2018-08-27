佛州電競賽槍手身分曝光 玩家直播中斷一團亂

這是佛州2年來第3起大規模槍擊案，威廉斯拒絕就犯案動機發表評論，但說凶嫌開槍擊斃2人，傷及9人，另有至少2人在逃離現場時受傷。

傑克森維爾市警長威廉斯（Mike Williams）表示，凶嫌是24歲的卡茲（David Katz），來自巴爾的摩，到傑克森維爾市參加電玩競賽，且身上攜帶至少一把手槍。

（中央社佛州傑克森維爾市26日綜合外電報導）美國佛羅里達州傑克森維爾市今天舉行電玩競賽的商場爆發大規模槍擊案，凶嫌是一名參賽者，開槍後飲彈身亡。當時比賽直播到一半槍聲大作，目擊者稱現場一片混亂。

威廉斯稍早在記者會上說：「我們目前研判沒有其他共犯，此案只有一名嫌犯，他當場身亡。」

「邁阿密前鋒報」（The Miami Herald）先前報導，凶嫌開槍造成4人喪生，11人受傷。

槍擊地點在複合式購物商場傑克森維爾碼頭（Jacksonville Landing）芝加哥披薩餐廳GLHF GameBar，現場當時舉辦「勁爆美式足球19」（Madden NFL19）線上電玩競賽。

電玩直播網站Twitch上當時正在直播比賽，突然出現數聲槍響，然後直播中斷，仍可聽到玩家驚慌大叫。Twitch後來刪除這段影片，但仍可在社群媒體上找到，網友直呼駭人。警方表示正在調查相關影像。

自稱參賽者的推特用戶喬卡（Drini Gjoka）拇指中槍。他推文說：「人生中最糟的日子。我絕不會再把一切視為理所當然，因為生命可能在一瞬間就喊停。」

另一玩家麥克法蘭（Chris "Dubby" McFarland）在子彈擦過頭部後送醫，他在推特上寫說：「我沒事，只是頭部擦傷。精神受創，真是嚇死了。」

美聯社報導，一名芝加哥男子說爆發槍擊時，現場民眾慌忙奔逃引發踩踏事件，現場亂成一片。

這名20歲男子表示，他和女友當時在旁邊點披薩，一開始以為是氣球破掉的聲音，但現場根本沒有氣球。他說：「然後我們聽到槍響連連，開始拔腿就跑。」

白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）表示總統川普已獲相關簡報。佛州州長史考特（Rick Scott）表示，川普已打電話給他，表示願意提供聯邦協助。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1070827