亞運／寫近3屆最差成績　台灣網球未來的路在哪？

隨著「詹家姊妹」詹詠然/詹皓晴於女雙決賽惜敗給大陸組合楊釗煊/徐一幡，我國在本屆雅加達亞運的網球賽事也正式結束。最終中華網球代表隊拿下1銀1銅的成績，雖尚可接受，但卻也已經出現青黃不接的警訊。
今年女雙詹詠然和詹皓晴所組成的女雙搭檔，作為大會頭號種子被國人寄予厚望，但或許是承擔的壓力過大，他們在8強戰就打得有些綁手綁腳，面對實力稍遜的日本組合，還險些遭到淘汰。決賽面對老對手楊釗煊/徐一幡，在手上一度握有兩個金牌點的情況下卻未能把握，最終遭到對手逆轉，只能拿到銀牌。
雖然詹家姊妹已經盡了全力，且敗給經驗和實力兼具的對手也無可厚非，但這一次亞運確實也彰顯了我國網球目前所面臨的問題，尤其是在過往引以為傲的男網，目前看起來正在面臨換血的陣痛期。
過去2屆亞運會，我國都居網球項目奪牌榜之冠，尤其是在廣州亞運風光拿下3金2銀1銅，力壓有傳奇名將李娜坐鎮的大陸，可謂是無比風光。相較之下，今年成績確實成績黯淡許多。
本屆賽會雖然少了團體賽事，但是不可否認男團在盧彥勳缺陣、陳迪已老的情況下，在單項上的表現並不好。另外，新「網球一哥」莊吉生、雙打好手謝政鵬和楊宗樺等人下一屆也都超過30歲，屆時誰能來補上他們的空缺，還有待觀察。
而女網方面也面臨同樣的情形，在謝淑薇退出國家隊，詹詠然、詹謹瑋、莊佳容等選手國家隊生涯也將進入尾聲的情況下，剛轉入職業的梁恩碩要接棒，看起來還需要一些時日。
此外，中華隊還必須面對大陸網壇的強勢崛起，此次他們奪下2金2銀的好成績，其中女單王薔、張帥金包銀，女雙楊釗煊、徐一幡的「老少配」也成功登頂；男單方面，18歲小將吳易昺雖於決賽惜敗於烏茲別克名將Denis Istomin手下，但拿到銀牌也已經超乎外界預期，未來相當被看好。
就如大陸知名體育記者童可欣所言：「培養運動員，不是朝夕之功，一個運動員的成功至少需要五到十年的儲備。」在黃金一梯逐漸退下後，要如何來培養新一代的好手，會是台灣網球未來的重要課題。