亞運／寫近3屆最差成績　台灣網球未來的路在哪？

隨著「詹家姊妹」詹詠然/詹皓晴於女雙決賽惜敗給大陸組合楊釗煊/徐一幡，我國在本屆雅加達亞運的網球賽事也正式結束。最終中華網球代表隊拿下1銀1銅的成績，雖尚可接受，但卻也已經出現青黃不接的警訊。

今年女雙詹詠然和詹皓晴所組成的女雙搭檔，作為大會頭號種子被國人寄予厚望，但或許是承擔的壓力過大，他們在8強戰就打得有些綁手綁腳，面對實力稍遜的日本組合，還險些遭到淘汰。決賽面對老對手楊釗煊/徐一幡，在手上一度握有兩個金牌點的情況下卻未能把握，最終遭到對手逆轉，只能拿到銀牌。

雖然詹家姊妹已經盡了全力，且敗給經驗和實力兼具的對手也無可厚非，但這一次亞運確實也彰顯了我國網球目前所面臨的問題，尤其是在過往引以為傲的男網，目前看起來正在面臨換血的陣痛期。