亞運／台灣棒球「2：1」贏南韓！網酸：業餘屌打職業

2018 年印尼雅加達亞運棒球賽事昨（26）日開打，中華隊首戰就遇到死對頭南韓隊，靠著先發投手吳昇峰 5 局僅失 1 分好投，加上隊長林加祐首局就轟出 2 分砲帶領下，中華隊投打俱佳，終場以 2：1 取得勝利，這也是自 2006 年杜哈亞運後，再度擊敗以職棒一軍等級組成的南韓隊。對此，不少 PTT 鄉民紛紛狠酸中職「業餘屌打職業」。

中華隊首局就由姜建銘敲出二壘安打，並利用失誤上三壘，加上第四棒的林加祐轟出 2 分砲，幫助中華隊一路領先。此外，靠著吳昇峰出色表現， 5 局僅失 1 分，以及兩位中繼投手王宗豪與王政浩力保不失分，幫助中華隊贏球，終場以 2 比 1 擊敗南韓。