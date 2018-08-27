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亞運／台灣棒球「2：1」贏南韓！網酸：業餘屌打職業

生活中心／綜合報導2018/08/27 10:10
▲ 2018 雅加達亞運 26 日晚間進行棒球賽事，由中華隊出戰南韓隊，中華隊林加祐（右 2 ）1 局上率先開轟敲出兩分砲，助隊先馳得點，回到休息區與隊友擊掌致意。中央社記者張新偉雅加達攝107年8月26日
▲ 2018 雅加達亞運 26 日晚間進行棒球賽事，由中華隊出戰南韓隊，中華隊林加祐（右 2 ）1 局上率先開轟敲出兩分砲，助隊先馳得點，回到休息區與隊友擊掌致意。中央社記者張新偉雅加達攝107年8月26日

 2018 年印尼雅加達亞運棒球賽事昨（26）日開打，中華隊首戰就遇到死對頭南韓隊，靠著先發投手吳昇峰 5 局僅失 1 分好投，加上隊長林加祐首局就轟出 2 分砲帶領下，中華隊投打俱佳，終場以 2：1 取得勝利，這也是自 2006 年杜哈亞運後，再度擊敗以職棒一軍等級組成的南韓隊。對此，不少 PTT 鄉民紛紛狠酸中職「業餘屌打職業」。

中華隊首局就由姜建銘敲出二壘安打，並利用失誤上三壘，加上第四棒的林加祐轟出 2 分砲，幫助中華隊一路領先。此外，靠著吳昇峰出色表現， 5 局僅失 1 分，以及兩位中繼投手王宗豪與王政浩力保不失分，幫助中華隊贏球，終場以 2 比 1 擊敗南韓。

中華隊本次主要以業餘隊好手為主，並徵召 7 位職棒好手，睽違 13 年再度擊敗以職棒一軍為主等級的南韓隊，實在不容易。這場比賽中華隊拿下勝利後，也終於洗刷不名譽的紀錄。

中華隊戰勝職業級水準的南韓隊消息一出，立刻引起 PTT 網友們熱議：「台灣業餘居然贏韓職全明星隊 所以得證台灣業餘>韓國職棒明星」、「韓國職棒明星隊輸給台灣業餘 XD 」、「業餘屌打職業」、「業餘就是比職業敬業」、「中職可以解散了」、「兩個國家的職棒一起解散吧 XD 」、「高手真的在民間」。

 

 

關鍵字亞運職棒南韓印尼雅加達亞運棒球業餘
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