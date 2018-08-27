〈財報〉中國太保上半年純利增26.8% 證金增持逾

中國太保 (2601-HK)2018 年上半年純利年增 26.8%，至人民幣 82.54 億元，每股盈餘人民幣 0.91 元，不派中期息。但期內受到暫停售短期保險產品的影響，反映未來獲利能力的新業務價值隨同整體市場下跌，年跌 17.5%。

今 (27) 日開盤前競價時段，中國太保報港幣 30.7 元，上漲 1.824%

圖：新浪財經

中國太保上半年保險業務收入人民幣 1926.33 億元，年增 17.6%；其中壽險保費收入升 18.5%，至人民幣 1310.37 億元，產險保費收入人民幣 606.85 億元，亦升 15.6%。但上半年實現新業務價值人民幣 162.89 億元，按年下降 17.5%。