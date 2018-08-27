NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈豪雨不停　南市災防高度警戒議員關切災後處理　望補助從速從寬遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
鉅亨網

PCE通膨即將跨越紅線 但Fed一點也不擔心？

鉅亨網2018/08/27 09:39
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

美國通膨的一個關鍵指標可能很快達到 6 年來的最高水平，但別擔心，聯準會 (Fed) 的各主要官員都老神在在。

不含食品和能源的通貨膨脹指標可能出現 2012 年以來首次達到 2%。這項指標一般被稱為核心 PCE，它是 Fed 最密切注意的兩個通膨指標之一，也是 Fed 決定是否升息的重要關鍵。

包含食品和能源的總體 PCE 數字在早春就突破 2%，已經達到 6 年來的最高水平。本週四 (30 日) 將會發布最新的數據。

不斷上漲的通貨膨脹過去常常讓 Fed 的領導階層擔憂，透過調高利率向他們認定過熱的經濟澆冷水。但事實並非如此。

從 1990 年代初開始，經過過去 10 年緩慢的經濟復甦，Fed 寧可保持低利率。自動化、網際網路、廉價的中國勞動力和其他因素，已經成為美國和國外通膨普遍疲軟的基本象徵。

自 1991 年以來，美國的通貨膨脹率僅上升 4%，除了 2008 年經濟短暫地陷入 1930 年代經濟大蕭條以來最嚴重的經濟衰退期，在大部分時間中，通膨率徘徊在 2% 到 3% 之間。而不過就在 3 年前，通貨膨脹基本上是零。

鮑爾上週在一次重要講話中表示，通膨水平的變化不再有助於 Fed 決定何時升息。他認為 Fed 需要採取更複雜的「風險管理」策略，該策略遠較「過度通膨」來得重要。

然而，過度通膨的跡象並不是那麼明顯，部分原因是 10 年期美國國債的殖利率令人驚訝地仍然低於 3%。標準普爾 500 指數和納斯達克綜合指數等股指甚至回升到創紀錄的水平。

再考量到超緊俏的勞動市場。失業率持續下降，目前處於近 20 年來的最低點 3.9%，但工人工資仍然每年上漲不到 3%。

雖然企業表示，由於關稅和其他供應面不足，他們不得不為原材料和運輸成本支出更多，但他們很難將價格上漲轉嫁給不願意掏錢的消費者。

透過 PCE 衡量的通貨膨脹可能很快就要向 2.5% 或 3% 的方向發展，迫使 Fed 拋棄鮑威爾的漸進式提高利率的方法。鮑威爾堅持認為，即便如此，Fed 必須明白，通膨轉變不僅僅是一種暫時現象。

儘管如此，鮑爾還是準備好繼續升息。9 月下旬的下次會議中幾已確定會升息。聯邦基金利率預計將從目前 1.75% 至 2% 的目標上升至 2% 至 2.25% 的範圍。Fed 的最終目標是漲到 3% 左右。

儘管如此，Fed 升息的速度不會比龜兔賽跑的烏龜快到那裡去。

BMO Capital Markets 首席經濟學家 Doug Porter 表示，「鮑爾的說法只是為 Fed 緩慢但穩定的升息作法精神鼓勵、自我壯膽罷了。」

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字通貨膨脹鮑威爾pcefed升息afpheadline
〈財報〉中國太保上半年純利...鮑爾似乎暗示12月升息無望...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan