NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈相似破表！《延禧》角色撞臉這些人民怨四起　賴清德再下嘉義勘災遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
鉅亨網

鮑爾似乎暗示12月升息無望？美元上週小幅轉弱

鉅亨網2018/08/27 09:58
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

因匯市交易商正廣泛地對政治風險做出反應，同時美國經濟表現強勁、且聯準會 (Fed) 對經濟前景的正面態度，也使美元近期兌一籃子主要貨幣上漲，但在 Fed 主席於全球央行年會傑克森霍爾發表演講後，美元已出現小幅轉弱。.

上週，9 月美元指數下跌 0.918 或 0.96%，以 95.063 點作收。

看好美國利率前景，幫助擴大了美國政府債券與日本政府債券之間的利差，使得美元成為更具吸引力的投資。

圖：Fxempire
圖：Fxempire

美國總統川普在 8 月 20 日，已 1 個月內第 2 次批評聯準會 (Fed) 的升息政策。他提到，對自己親自任命的聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 升息感到不滿，因為在與他國交涉中，美國政府其實需要獲得 Fed 的更多支持。

上週五 (24 日) 美聯準會主席鮑爾發表重要講話後，美元開始下跌。鮑爾表示，由於央行希望平衡經濟增長和抑制高昂的資產價格，他預計升息步伐將更緩慢而穩定。市場對此看法認為，美聯準會應不會於 12 月再次升息。

儘管鮑爾對經濟狀況普遍持樂觀態度，但一些美元投資者指出，央行行長似乎對於目前利率基準表示滿意。這也將使美元成為不太理想的投資，因為其他主要央行可能會繼續升息。

宏觀經濟方面，核心資本商品訂單上個月上漲 0.4%，年增率增長 7.2%。

歐元兌美元匯率在本週末繼續上漲，以 1.1621 作收，也是自 8 月 2 日以來的最高結算價，此反彈是由於美元受到川普言論影響後走低。

圖：xe
圖：xe

與此同時，貿易戰繼續開展。儘管在華盛頓進行了談判，但美中之間沒有達成協議，而實現了新一輪的關稅戰。

本週德國將發布 IFO 調查，預計將比 7 月份數據優。美國將發布一些次要的區域活動指數。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字鮑威爾美聯準會美元鉅亨歐元日圓afpfedheadline
PCE通膨即將跨越紅線 但...〈每週CFTC報告〉英鎊淨...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan