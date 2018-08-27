台灣之光！他怨「外國地鐵臭又髒」　網狂讚台北捷運

到國外城市旅遊，許多遊客會選擇地鐵為主要交通工具，不僅較容易理解搭乘方式，價格也親民實惠。不過，有網友在 PTT 「 Gossiping 」看板中表示，近幾年常常出國，發現外國地鐵車廂又擠又臭，動線也不如台北捷運，好奇詢問廣大鄉民，是否搭過外國地鐵才會知道台北捷運的好？貼文立刻掀起網友熱議。

原 Po 在文中表示，「這幾年常常出國，每次搭地鐵總是抱著期待的心情，但是期待的越多，失落的越大」。他認為外國的車廂超臭、超擠，車站動線不佳，轉車必須穿越 2 個大月台，花費約 15 分鐘腳程，甚至車站內沒有任何手扶梯，要到地面的話還得先爬上百層階梯。