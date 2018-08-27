台灣之光！他怨「外國地鐵臭又髒」　網狂讚台北捷運

到國外城市旅遊，許多遊客會選擇地鐵為主要交通工具，不僅較容易理解搭乘方式，價格也親民實惠。不過，有網友在 PTT 「 Gossiping 」看板中表示，近幾年常常出國，發現外國地鐵車廂又擠又臭，動線也不如台北捷運，好奇詢問廣大鄉民，是否搭過外國地鐵才會知道台北捷運的好？貼文立刻掀起網友熱議。
原 Po 在文中表示，「這幾年常常出國，每次搭地鐵總是抱著期待的心情，但是期待的越多，失落的越大」。他認為外國的車廂超臭、超擠，車站動線不佳，轉車必須穿越 2 個大月台，花費約 15 分鐘腳程，甚至車站內沒有任何手扶梯，要到地面的話還得先爬上百層階梯。
原 Po 接著提到，反觀台北捷運，車廂還算乾淨，除了文湖線之外，轉其他線都不用花太久時間，好奇詢問是否要搭過其他城市的地鐵，才會發現台北捷運真的很厲害。
▲一名網友提出「是否搭過外國地鐵才會知道台北捷運的好？」貼文立刻掀起網友熱議。（圖／翻攝自 PTT ）
貼文一出，隨即引發網友熱烈回響，紛紛回應「而且標示還不複雜」、「去過很多國家，還沒搭過比北捷好的」、「很好奇那些只有階梯的地鐵，老人家該怎麼辦」、「巴黎倫敦跟紐約的地鐵都超可怕」、「倫敦地鐵又窄又悶」、「紐約的超哭，夏天熱爆」、「文化素質有差，開放飲食應該滿地垃圾」、「北高桃捷運，真台灣之光」。