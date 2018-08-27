大谷翔平模擬賽前一天坐板凳 9局代打吞K

（中央社洛杉磯26日綜合外電報導）美國職棒洛杉磯天使今天在主場1比3不敵休士頓太空人，系列賽3連敗遭到橫掃，日籍球星大谷翔平為了準備明天投模擬賽，沒有擔任先發指定打擊，9局下代打遭三振。

天使隊1比3落後之下，9局下2人出局換上大谷翔平代打。大谷翔平前一戰才從太空人王牌投手魏蘭德（Justin Verlander）手中敲出個人本季第14支全壘打。

第9局上場的太空人投手奧蘇納（Roberto Osuna）用一記84英里（135公里）滑球，讓大谷揮空三振，助球隊收下這場勝利，個人本季第11場救援成功入袋，也是季中從多倫多藍鳥交易到太空人以後第2場關門成功。