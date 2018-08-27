NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈豪雨不停　南市災防高度警戒議員關切災後處理　望補助從速從寬遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
中央社

大谷翔平模擬賽前一天坐板凳 9局代打吞K

中央社2018/08/27 09:54
中央社 運動 / NOWnews
中央社 運動 / NOWnews

（中央社洛杉磯26日綜合外電報導）美國職棒洛杉磯天使今天在主場1比3不敵休士頓太空人，系列賽3連敗遭到橫掃，日籍球星大谷翔平為了準備明天投模擬賽，沒有擔任先發指定打擊，9局下代打遭三振。

天使隊1比3落後之下，9局下2人出局換上大谷翔平代打。大谷翔平前一戰才從太空人王牌投手魏蘭德（Justin Verlander）手中敲出個人本季第14支全壘打。

第9局上場的太空人投手奧蘇納（Roberto Osuna）用一記84英里（135公里）滑球，讓大谷揮空三振，助球隊收下這場勝利，個人本季第11場救援成功入袋，也是季中從多倫多藍鳥交易到太空人以後第2場關門成功。

大谷翔平為了備戰明天投模擬賽，今天沒有排上先發打線，9局下代打成為本場比賽天使最後一名打者。

兼具投球與打擊「二刀流」身手，大谷翔平季中手肘受傷，自從6月6日之後沒有在比賽中投球，7月3日重回打線。

大谷對復原的進度有信心，自認今年球季結束之前能夠重返投手丘。他在昨天牛棚練投21球，明天是傷後復健的第2場模擬比賽，預計投45球到50球。

大谷翔平昨天表示：「我很期待重回投手丘。我原本應該要投滿一整年，可是沒能做到，但我已經準備好可以重新出發。」

美聯西區龍頭太空人領先排名第2的奧克蘭運動家1.5場勝差，今天橫掃天使之後，這次客場9連戰拿下6勝3敗的佳績，最近5連勝。

太空人此役第3局打下勝利基礎。雙方0比0情況下，蓋提斯（Evan Gattis）安打、史塔西（Max Stassi）保送、布里格曼（Alex Bregman）安打攻占滿壘。

柯利亞（Carlos Correa）安打適時一擊攻下2分之後，龔薩雷茲（Marwin Gonzalez）又安打追加1分打點，取得3比0領先。

天使打線僅在第5局靠著凱爾洪（Kole Calhoun）的滾地球送回1分打點。太空人左投巴爾德斯（FramberValdez）生涯首次先發，5局失1分拿下勝投。（譯者：林宏翰/核稿：蔡佳敏）1070827

中華電MOD電競專區 點閱...嘉義竹崎2自小客車對撞事故...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan